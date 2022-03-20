Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emanetoğlu, Gümüşhane'de konuştu - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, "Bir ülkenin kalkınabilmesi, refaha kavuşabilmesi için ekonomi modelinin temelinde üretim olmalı." dedi.

Emanetoğlu, partisinin, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gümüşhane Merkez İlçe 2. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, 23 Kasım 2018'de kurulan partilerinin 81 il, 900'ün üzerinde ilçede teşkilatlanmayı tamamlayarak yoluna devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştiren Emanetoğlu, bir ülkenin kalkınabilmesi, refaha kavuşabilmesi için ekonomi modelinin temelinde üretim olması gerektiğini ifade etti.

Emanetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik de eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:

" Türkiye'de 19 yıldır AK Parti iktidarı olduğu gibi 19 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet dönemini hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili söyleyeceğimiz en önemli nokta maalesef bu milletin inancıyla olan mücadelesi bir türlü bitmedi, bitmedi, bitemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef yıllardır bu anlayışını sürdürdüğü için milletimizle bir türlü ünsiyet bağı kuramıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye ekonomik olarak bir şey vermeyeceğini, dış politikayla açısından bir çıkarım sağlamayacağını hepimiz bildiğimiz için o konulara asla girmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu Millet İttifakı masası da Genel Başkanımın da çok güzel ifadesiyle 'Orada Suriye'nin işgal edilmesinin önünü açan anlayışı ortaya koyanlar var, orada Amerikancılar var, orada Avrupa Birlikçiler var.' Dolayısıyla oradan da milletimize bir çare çıkmayacaktır. Oradan da milletimizin dertlerine çözüm üretecek bir iktidar ortaya çıkmayacaktır."

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Özgün yeniden başkan oldu.

Öte yandan Emanetoğlu kongrede, Yeniden Refah Partisi'ne katılanlara parti rozeti taktı.