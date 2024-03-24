Zeytinburnu'nda mitinginde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " İstanbul'a heykelci belediyecilik yakışmaz. İstanbul'a ve İstanbullulara ahlaklı belediyecilik yakışır. Milli görüşün şahlanış dönemini başlatacağız, ahlaklı belediyecilik görevini başlatacağız. Uzun zamandır hedef olarak ortaya koyduğumuz 500 bin üye hedefini aşmış bulunuyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi, Zeytinburnu 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda miting düzenledi. Mitinge Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, ilçe belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz'ün selamlama konuşmasının ardından vatandaşlara seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Çok kıymetli milli görüşçüler daha başında şunu açıkça ifade edelim ki şehri sultan Fatih'in şehri, Osmanlı payitahtı, dünyanın baş yeri İstanbul'a heykelci belediyecilik yakışmaz. İstanbul'a ve İstanbullulara ahlaklı belediyecilik yakışır. İnşallah 31 Mart'ta hem İstanbul'da hem Zeytinburnu'nda hem de tüm Türkiye'de sandıkları patlatacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız, milli görüşün şahlanış dönemini başlatacağız, ahlaklı belediyecilik görevini başlatacağız. Bugün İstanbul'da bunu duyurmak istiyoruz. Zaten İstanbul'a bu yakışırdı. Uzun zamandır hedef olarak ortaya koyduğumuz 500 bin üye hedefini aşmış bulunuyoruz. 260 binden 500 bine üye arttırmak yüzde 100'e yakın demektir. Kısa süre içerisinde bu hızla büyüyen başka bir siyasi parti yoktu. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Biz seçimlere kadar 500 bin olacağız diyorduk ama seçimden bir hafta önce 500 bini aştık. Şimdi hep birlikte inşallah seçime kadar bunu 550 bin yapacağız, seçimden sonra da birkaç ay içerisinde 1 milyona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
"CHP zihniyetinden bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmez"
"Yeniden Refah Partisi üye sayıları ışığını gösteriyor ve Cenab-ı Allah'a şükürler olsun yeniden partimiz bu seçimlere favori parti olarak giriyor" diyen Erbakan, "Bu 5 seneden beri İstanbul'da yapılanlar ortada. Biz her zaman diyoruz, CHP zihniyetinden bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmez. 5 seneden beri belediyecilik adına ne yaptın? Verilen sözler unutuldu, projeler yarım kaldı, belediye boğazına kadar borca ve faize batırıldı. Bugün dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanan kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yüzde 11 ile yüzde 12 faizle dolar borçlanıyorlar. İstanbul'da ulaşım sembolik ücretlere inecek dediler ama geldiklerinden beri ulaşıma yapmadıkları zam kalmadığı gibi sorunu çözemediler. Kentsel dönüşümü beceremediler. Bunu da çok iyi biliyorum. Peki öyleyse denenen denenmez İstanbullular. 16 milyon İstanbullu heykelci belediyecilikten kurtulmak için 2019'da oy kullandığını bir daha dene denmez. Kurtulacağız ve inşallah İstanbul'u ahlaklı belediyecilikle buluşturacağız" dedi.
"İstanbul'da 1 Nisan'da devir teslim töreni olacak"
Programda selamlama konuşması yapan Yeniden Refah Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz ise, "Buradan tüm İstanbullulara sesleniyorum. İnananlar hakkı hakim kılmaya geliyor. Biz ahlaklı belediyecilik dediğimiz zaman bu ülkede siyaset yapan bazı parti yöneticileri kızıyorlar. İstanbul'da 1 Nisan'da devir teslim töreni olacak, İstanbul'u hak ettiği yere çıkartacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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