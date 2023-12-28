Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yeni asgari ücret yoksulluk ve yoksunlukla yüz yüze bırakacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün akşam açıklanan asgari ücretle ilgili yazılı açıklama yaptı. Erbakan, yeni asgari ücretin çalışan nüfusun yarısını ve ailelerini açlık, yoksulluk ve yoksunluk ile yüz yüze bırakacağını söyledi. Asgari ücretin yoksulluk sınırının çok altında olduğunu savunan Erbakan, "İktidar, 2024 yılı asgari ücret rakamını 17 bin 2 TL olarak açıklamıştır. Yeniden Refah Partisi olarak emekçimizin bu gelir seviyesiyle yaşamasının mümkün olmadığını, belirlenmesi gereken asgari ücretin en az 23 bin TL olması gerektiğini kamuoyuyla paylaştık. Bugün 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını ifade eden gıda ihtiyacının 15 bin TL'ye, yoksulluk sınırının 46 bin TL'ye dayandığı hesap edildiğinde 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin ülkemiz gerçeklerinden ne denli uzak olduğu açıkça görülmektedir. 17 bin TL asgari ücretin ülkemizin çalışan nüfusunun yarısını ve ailelerini sadece yoksulluğa değil, aynı zamanda gıda, kira, eğitim, giyim, ulaşım, elektrik ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar bakımından yoksunlukla yüz yüze bırakmasına da yol açacağı açıktır. 17 bin 2 TL tutarındaki asgari ücret, yoksulluk sınırının altındadır ve birkaç ay içerisinde yüksek enflasyon ve zamlar nedeniyle açlık sınırının da altına gerileyecektir. Bu nedenle şimdiden ifade ediyoruz; belirlenen asgari ücret emekçimizin sadece gıda gereksinimi bakımından, o da yalnızca 2-3 ay nefes alması için yeterli olacaktır. Ekonomi yönetiminin şimdiden asgari ücretin temmuz ayında yeniden artırılması yönünde karar alması, emekçilerimizin ve ailelerinin açlığa, yoksulluğa ve yoksunluğa terk edilmemeleri sağlanmalıdır" dedi.

"Stopaj uygulamasına son verilerek rahat bir nefes alması sağlanmalıdır"

Erbakan, asgari ücretten üreticinin, tüccarın ve esnafın olumsuz ekonomik şartlar ve artan maliyetlerle birlikte sürdürülebilirliklerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, "Çok sayıda çalışanı olan işletmeler ve az sayıda çalışanı olan işletmeler için iki farklı asgari ücret destek paketi oluşturularak işveren kesiminin rahatlaması sağlanmalı ve işletmelerimizin sürdürülebilirlikleri teminat altına alınmalıdır. Özellikle az sayıda çalışanı bulunan ve zar zor ayakta kalabilen esnafımızın sırtında bir yük olan stopaj uygulamasına son verilerek rahat bir nefes alması sağlanmalıdır. İşverene yönelik destekleyici uygulamaların hayata geçirilmemesi halinde asgari ücrete yapılacak iyileştirme zamlarına rağmen maliyeti artan işletme sahiplerinin yapacağı zamlarla ekonominin enflasyon, zam ve yoksulluk sarmalı içerisine daha da derinlemesine girmesi söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Mayıs seçimleri öncesi verilen sözler yerine getirilmedi"

Erbakan, genel seçimler öncesi yapılan ittifak protokolünde yer alan ekonomiye ilişkin verilen sözlerin yerine getirilmediğini savunarak, şöyle devam etti:

"Yeniden Refah Partisi olarak Mayıs 2023 Genel Seçimleri için AK Parti ile yapmış olduğumuz 'ittifak protokolü' ile iktidardan çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırından aşağıda olmamasının temin edilmesi ve çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi hususlarında gerekli sözleri aziz milletimiz adına aldık. Ancak 2024 yılı asgari ücreti olarak açıklanan 17 bin 2 TL, verilmiş olan sözlerin yerine getirilmesinden oldukça uzak olunduğunu ortaya koymuştur. İktidarı Yeniden Refah Partisi nezdinde aziz milletimize vermiş olduğu sözleri yerine getirmeye davet ediyoruz." - ANKARA