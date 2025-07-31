Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan PKK Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan PKK Açıklaması

31.07.2025 17:40
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Komisyon çalışmalarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diler, başta PKK olmak üzere tüm ihanet odaklarının kökünün kurutulmasına vesile olmasını temenni ederiz.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Komisyon çalışmalarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diler, başta PKK olmak üzere tüm ihanet odaklarının kökünün kurutulmasına vesile olmasını temenni ederiz. Yeniden Refah Partisi olarak komisyon üyemiz İstanbul Milletvekilimiz Doğan Bekin'dir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Erbakan açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulacak komisyona ilişkin, şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak 51 kişilik Komisyon'a 1 üye ile katılabileceğimiz 25.07.2025 tarihli yazı ile tarafımıza bildirilmiştir. Süreç ve komisyona dair tereddüt ve endişelerimizi korumakla birlikte komisyonun nitelikli çoğunluk ile karar alacak olması ve 1 üyeliğin bile birçok üyelik kadar önem kazanması nedeniyle üye bildirme kararı almış bulunuyoruz. Bu vesile ile süreç hakkındaki tereddüt ve endişelerimizi de tekraren ifade ediyoruz. Süreç, devlet tarafından değil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan çağrıya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın olumlu yanıt vermesiyle başlatılmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Devlet uzun süre tepkisiz ve sessiz kalmış, tavır almamıştır. Terörist Abdullah Öcalan için 25 yıl tutuklu kalan mahkumlara tanınan umut hakkından yararlanma çağrıları yapılmış, müebbete mahküm birçok teröristin cezaevlerinden tahliyesi sağlanmıştır. Terör örgütü şartsız silah bırakacak açıklamalarına rağmen, temsili silah yakma seremonisinin ardından dağ kadroları TBMM'den kanun yoluyla yasal güvence talep etmiş, terörist Öcalan için de özgürlük istemiştir. Bu ise asla kabul edilemez bir taleptir. PKK, Abdullah Öcalan'ın kurduğu tek örgüt değildir. İran'da PJAK, Irak'ta PÇDK, Suriye'de PYD/ YPG, çatı örgüt KCK silahlı varlığını koruduğu ve bulundukları ülkelerde terörist faaliyetlerini sürdürdüğü müddetçe, tek başına PKK'nın silah bırakması kısa vadeli göstermelik bir taktik adım olmaktan öte anlam ifade etmeyecektir."

Erbakan, "Aylardır seslendirdiğimiz bu itirazlar çerçevesinde, Suriye'de ABD tarafından eğitilip donatılan YPG'nin silah bırakmayı açıkça reddediyor olması da haklılığımızı teyit eden gelişmelerdir. ABD ve İsrail gerekse PYD/YPG bölgeyi terörle dizayn etme hedefinden vazgeçmiş değildir. Türkiye üzerinde oynanan oyunlarla tutmayan hesaplar Suriye üzerinden hayata geçirilmek istenmektedir. Suriye'nin dış güçler ve terör örgütü marifetiyle parçalanmasını takiben hedef ülke yine Türkiye olacaktır. PKK terörü ile mücadelede ve terörün kent merkezlerinde, yol güzergahlarında gerçekleştirdiği sayısız bombalı saldırılarda on binlerce asker, polis, korucu ve vatandaşımız şehit olmuştur. Bu meselede doğrudan taraf olan şehitlerimizin yakınları ile gazilerimizin, teröristlere hürriyet ve siyaset yolunu açacak bu süreçle ilgili rızalarının alınmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Hukuk ve huzur maddi ve manevi kalkınmanın temelidir gerçeğinden hareketle 'Terörsüz Türkiye' düşüncesini elbette ki başından itibaren destekliyoruz. Ancak siyasal ve toplumsal muhalefetin muhatap alınmamasından, tasarımın kapalı kapılar ardında yapılmasından dolayı da kaygılarımızı muhafaza ediyoruz. Tüm kaygı ve itirazlarımıza rağmen 1 üyeliğin, nitelikli çoğunluk aranacak oylamalarda hayra motor, şerre fren olma ihtimalini ve bununla birlikte aylardır devletten alamadığımız bilgiyi komisyonda alıp milletimizi aydınlatabileceğimiz gerçeğini dikkate alarak komisyon çalışmalarına katılıyoruz. Komisyon çalışmalarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diler, başta PKK olmak üzere tüm ihanet odaklarının kökünün kurutulmasına vesile olmasını temenni ederiz. Yeniden Refah Partisi olarak komisyon üyemiz İstanbul Milletvekilimiz Sn. Doğan Bekin'dir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Güvenlik, Politika, Refah, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan PKK Açıklaması - Son Dakika

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