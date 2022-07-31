"Mülteciler mutlaka gönderilmeli" diyen Erbakan'dan net çıkış! "Terör devletinin kurulması engellenmeli" - Son Dakika
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"Mülteciler mutlaka gönderilmeli" diyen Erbakan'dan net çıkış! "Terör devletinin kurulması engellenmeli"

31.07.2022 12:45

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, büyük tartışma yaratan Suriyeli mülteci konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör devletinin önüne geçilmesi için mutlak suretle Suriyelilerin ülkelerine gönderilmelerinin gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında iç ve dış politikaya dair açıklamalarda bulundu.

"3. İTTİFAK İÇİN BİR ARAYA GELİNEBİLİR"

Erbakan seçime 10 aya yakın bir zaman kala halkın merak ettiği ittifaklar konusuna ilişkin, "Ölüm dışında hiçbir şey kesin değil. Seçime yakın zamanda 6'lı masanın çatırtılarının artması veya dağılması söz konusu olduğunda başka bir alternatif olabilir. Seçmen kitlesi birbirine yakın partilerden bir ittifak doğabilir. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile bir araya gelinebilir. Ancak asıl hedefimiz ne masa başındakilerle ne de kasa başındakilerle seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmektir. Seçmenden de bu duruşumuzdan dolayı olumlu dönüş alıyoruz" dedi.

"PARTİMİZİN BARAJ SORUNU YOK"

Yeniden Refah Partisi'nin baraj problemi olmadığını vurgulayan Erbakan şöyle devam etti: "Bizim akademisyenler gözetiminde yaptırdığımız 3 ankette yüzde 9,5 ve 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok. Seçime kadar da 500 bin üyeye hızla ulaşacağız ve bunu ispat etmiş olacağız. Meclis'te yer alan ve anketlerde yüzde 20 gösterilen partiler kadar üye sayımız olmuş olacak ve dolayısıyla bizim de baraj problemimiz olmadığı görülecektir. Diğer anketler bizi yüzde üç gösteriyorlar en fazla çünkü anket için ararken seçeneklerde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar, Yeniden Refah Partisi diyeni kararsızlara ekliyorlar."

"MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİ ŞART"

Ekonomiden sonra ülke gündemini en çok işgal eden ikinci konu olan 'sığınmacılar' konusunda da açıklamalar yapan Erbakan, sığınmacıların ülkelerine bir an evvel dönmesinin Amerika ve İsrail'in Kuzey Suriye'deki terör devleti planına engel olunması açısından da önem arz ettiğini belirterek, "Bir an evvel derken sabahtan akşama, bugünden yarına otobüsler gönderelim demiyoruz. Bu konuda iktidarın Suriye yönetimi ile bir an önce masaya oturması lazım ve mültecilerin dönüşü için oradaki şartların uygun hale getirilmesi lazım. İran yönetimi de aracı olmaya hazır. Bunun artık başka çaresi yok. Burada tabii önemli olan nokta şu can güvenliğinin temin edilmesidir. Esad'ın dönmeleri ile ilgili olumlu çağrıları var. İnatlaşmayı bırakıp ekonomik ve sosyal açıdan mültecilerin dönüşü ilgili bir an evvel bir plan program oluşturulmalıdır. Hep şunu söylüyoruz; 'Bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş' ben çoğunluğun da dönmek istediğini düşünüyorum. İş kurmuş, entegre olmuş az bir kısmının da zorla gönderilmesi söz konusu olamaz. Suriyeli mültecilerin dönmesini gerekli görmemizin bir sebebi de Amerika ve İsrail'in Kuzey Suriye'de oluşturmaya çalıştığı terör devleti planına göre o bölgeleri boşaltma çabasına engel olunmasıdır. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların gerekli şartlar hazırlanarak ülkelerine dönmelerinin sağlanması, bu terör devletinin kurulmasının engellenmesi bakımından son derece önemlidir." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika 'Mülteciler mutlaka gönderilmeli' diyen Erbakan'dan net çıkış! 'Terör devletinin kurulması engellenmeli' - Son Dakika

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