Fatih Erbakan, İzmir'de partisinin il kongresine katıldı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir'de partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, 4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisinin 300 bine yakın resmi üyesi olduğunu, partilerinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi parti olduğunu söyledi.

Yargıtayın resmi verilerine göre en çok üye kaydeden parti olduklarını aktaran Erbakan, "Bu noktaya Erbakan Hoca'mızın dediği gibi 'Biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi topumuz, tankımız, tüfeğimiz, paramız düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Biz bütün büyük zaferlerimizi iman ile kazandık.'" dedi.

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren ve iktidara geldiklerinde yapacaklarını anlatan Erbakan, "Gelir gelmez ilk işimiz işçiye, memura, emekliye, yüzde 150 maaş zammı yaparak işe başlamaktadır. Çiftçiye, köylüye en yüksek tavan fiyatlar, ucuz elektrik. Ürettiği bütün mahsule devlet tarafından alım garantisi, bütün girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesi, 54. hükümette tarihimizde bunun uygulamalarının hepsi var." diye konuştu.

Erbakan, Millet İttifakı'na ilişkin, şunları kaydetti:

"Toplanıp, toplanıp dağılıyorlar. 30 kere baş başa, 6 kere masa başında 36 kez bir araya gelmişler. 36 buluşmanın sonunda ortaya bir cumhurbaşkanı adayı koyamamışlar. Şu ekonomik krizden nasıl kurtulacağımıza dair bir reçete açıklayamamışlar. Milletin alım gücünü arttırmaya yönelik partimizin yaptığı gibi bir kaynak paketi kitabı ortaya koyamamışlar. Hayret ediyorum gerçekten. 36 kez altı aydan beri buluşup, buluşup ne konuşuyorsunuz Allah aşkına? Asıl bu meseleleri ortaya koymadıktan sonra bir aday belirleyemedikten sonra altın günü gibi toplanıyor, yemek yiyorlar, çay içiyorlar, fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Aynen altın günleri gibi hanımların yaptığı ortada bir sonuç yok."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki sözlerine tepki göstererek "Merasimi yaparlar, kurtuluş töreni düzenlerler, düşmanı denize döktük derler ama düşmanın kim olduğunu bir türlü ağızlarda alamazlar. Buradan Sayın Tunç Soyer'e çağrıda bulunuyoruz İzmirliler olarak. İzmir Türk'tür ve Türk kalacaktır." dedi.

Tek listeyle seçime gidilen kongrede, Cemal Arıkan yeniden il başkanlığına seçildi.