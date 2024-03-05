Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, adaylıktan çekilme iddialarına cevap verdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz, adaylıktan çekilme iddialarına cevap verdi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, adaylıktan çekileceklerine yönelik iddialara yanıt verdi. Altınöz, "Yeniden Refah Partisi İBB Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları şiddetle hem kınıyoruz hem de bu iddia sahiplerine ispata davet ediyoruz" dedi.
"Adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil"
İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik Beyoğlu'nda esnaf ziyareti sırasında açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz adaylıktan çekileceği iddialarına çektiği video ile yanıt verdi. Altınöz şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Beyoğlu ilçemizde esnaf ziyareti esnasında bu açıklamayı yapıyoruz. Bu açıklama zorunlu bir açıklamadır. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının adaylıktan çekileceğine ilişkin çeşitli iddiaları kamuoyu gündeminde görmüş olduk, izlemiş olduk. Ben Yeniden Refah Partisi İBB Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil.
Bu tür iddiaları hem şiddetle kınıyoruz hem de bu iddia sahiplerine ispata davet ediyoruz. Bilgi dahilinde bunu ifade ettiklerini söylüyorlar. Biz buradayız. Ben buradayım. İstanbul İl Başkanımız Mustafa Doğan burada İstanbul Milletvekili Doğan Bekin burada. İnşallah 31 Mart akşamı Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara, İzmir kazanacağız. 1 Nisan'da da bu büyükşehirlerde devir teslim törenini yapacağız. Buradan kamuoyuna bu zorunlu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." - İSTANBUL
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