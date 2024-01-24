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Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da aday çıkarmayacakları iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da aday çıkarmayacakları iddiasını yalanladı

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddiasını yalanladı. Parti, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerin sürdürüldüğünü ve kararın Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul\'da aday çıkarmayacakları iddiasını yalanladı
24.01.2024 - 15:06,
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Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddiasını yalanladı.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddialarına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım medyada yer alan AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğu ittifak talebini kabul ettiğimiz yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeniden Refah Partimiz, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir. Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu hususta genel başkanımızın yapacağı açıklama dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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