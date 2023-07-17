Yeniden Refah Partisi'nde Vergi Düzenlemeleriyle İlgili İstifa Depremi - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi'nde Vergi Düzenlemeleriyle İlgili İstifa Depremi

17.07.2023 16:04

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, TBMM'deki vergi düzenlemeleriyle ilgili görüşmelere katılmaması nedeniyle partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Fındık, yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, milleti temsil ettiklerini düşündüğünü ancak yanıldığını ifade etti.

TBMM'deki vergi düzenlemeleriyle ilgili görüşmelere katılmayan Yeniden Refah Partisi istifa depremiyle sarsıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, "Büyük hayal kırıklığı içindeyim" notunu düşerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM"

Fındık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aziz Milletimiz! Vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur. Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Netice itibari ile bugün (17 Temmuz 2023) Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal ediniz" ifadelerine yer verdi.

İşte Fındık'ın o paylaşımı;

Yeniden Refah Partisi'nde 'Vergi' çatlağı! Erbakan'ın danışmanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

ERBAKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yapılan son vergi düzenlemesi ile ilgili bir yazılı açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilmez noktalara gelmiştir. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir."

YORUMLAR (4)
  • tolga karabulut: Herkes gardını alsın turizm sezonu bitsin siz zamları kışın gorceksınız herşey yeni başlıyor zamları tayın eden mevlamdır :DDDDD Cevap Yaz 29 3 Yayından Kaldır
  • irfan Demir: En tehlikeli düşman, bize benzeyip de bizden olmayandır. Hz. Ali (r.â.) Cevap Yaz 94 15 Yayından Kaldır
  • Anazarbus : Sayın erbakan oylamaya katılıp hayır verseydiniz o vakit. Edebiyatı birakin Cevap Yaz 112 10 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ÖTV zammına tepki gösterdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ÖTV zammına tepki gösterdi

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nde Vergi Düzenlemeleriyle İlgili İstifa Depremi - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi Yunanistan ekibi PAOK oldu
16:20 Son Dakika: Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi PAOK
16:19 Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında tanık olarak dinlendi
16:17 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında Seren Serengil tanık olarak dinlendi
16:14 Mehmet Şimşek, "Bilgim dışında" diyerek Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı
16:09 Mehmet Şimşek, Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı
16:06 Ebrar Karakurt, tarihi zaferin ardından cinsel tercihini eleştirenlere gönderme yaptı
16:01 Türkiye'de cinsel tercihi nedeniyle eleştirilen Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk sonrası bomba paylaşım
16:04 Yeniden Refah Partisi'nde Vergi Düzenlemeleriyle İlgili İstifa Depremi
15:59 Yeniden Refah Partisi'nde "Vergi" çatlağı! Erbakan'ın danışmanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 17:06:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi'nde Vergi Düzenlemeleriyle İlgili İstifa Depremi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement