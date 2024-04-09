Yeniden Refah Partisi\'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik\'i kapatın

Ticaret Bakanlığı'nın " İsrail'e ihracat kısıtlaması" başlığıyla yayımladığı, 54 ürünü içeren karar gündem yarattı. Konuyla ilgili bir değerlendirme de Yeniden Refah Partisi'nden geldi.
Yeniden Refah Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan bu durumu defalarca dile getirdi. İnkar ettiniz. Şimdi ise itiraf niteliğinde bir genelge yayınladınız. Atmış olduğunuz bu adımı bir adım daha ileri taşıyın. Kürecik'i kapatın!" denildi.
Yeniden Refah Partisi yerel seçim sürecinde İstanbul adayını çekmek için AK Parti'ye 3 şart sunmuş, Genel Başkan Fatih Erbakan İsrail'le ticaretin sonlandırılması, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması, emekli maaşının ise 20 bin TL'ye çıkarılması durumunda adayını geri çekeceğini söylemişti.
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Ramazan Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği, şehit yakınları ve gaziler tarafından ziyaret edildi. Şehitliğe gelenler tarafından mezarlıklara gül suyu dökülürken, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da şehit aileleriyle bayramlaştı ve sohbet etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, 'Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi. Vali Çiftçi, mesajında Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştıklarını, birlikte teravih namazını eda ettiklerini ve Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatlarına yön verdiklerini belirtti. Ayrıca, bayram süresince trafik kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu ve Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz etti.
Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Taner Tengir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlarla bayramlaştı. Tengir ve beraberindekiler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Tengir, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamaya ve onların yanlarında olmaya gayret gösterdiğini belirtti.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Belediyesi'nin ilk toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Yüreğir için çalışacaklarını belirtti.
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