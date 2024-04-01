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Politika

Yeniden Refah Partisi Seçimlerde Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız yıldızı olduklarını belirterek, partinin Türkiye genelinde üçüncü parti olduğunu ve birçok belediye başkanlığı kazandığını açıkladı. Erbakan ayrıca, milletin iktidar partisine sarı kart gösterdiğini ve ekonomik krizin rol oynadığını ifade etti.

01.04.2024 18:45  Güncelleme: 19:08
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız yıldızı konumundadır"

"Milletimiz iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermiştir"

Yeniden Refah Partisi 2 il, 43 ilçe, 24 belde başkanlığı kazandı

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız yıldızı konumundadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini genel merkezde değerlendirdi. Erbakan, açılan sandıklara göre Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye genelinde yüzde 6'ya ulaşarak Türkiye'nin 3'üncü partisi olduğu kaydetti. Erbakan, şu ana kadar elde edilen verilere göre partisinin belediye meclis üyeliğinde ise ülke genelinde yüzde 8.7 oy oranına ulaştığını dile getirdi.

"Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır"

Fatih Erbakan, şu ana kadar açılan sandıklardan gelen verilere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ve Yozgat Belediyesini Yeniden Refah Partisi'nin kazandığını açıklayarak, "Bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmıştır. Toplamda 69 belediyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor. Bu sonuçlar milletimizin tercihini milli görüşten ve Yeniden Refah'tan yana kullandığını açık bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah'ın iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir" dedi.

"Milletimiz iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermiştir"

Seçimle ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimin diğer önemli bir sonucu da milletimizin iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermesi olmuştur. İktidar partisi 2019 yerel seçimlerine göre yüzde 8 oy kaybetmiş neredeyse 200 belediye başkanlığını kaybetmiş ve 574 belediye başkanlığından bugün 381 belediye başkanlığına düşmüştür. Bu sonucun oluşmasında seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi iktidarın yıllardır inatla uyguladığı borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve bunun sonucunda oluşan yoksulluk ve ekonomik kriz rol oynamıştır. Yine bu sonucun oluşmasında İsrail ile siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır. Terör örgütlerine kucağını açan İslam ve Kur'an düşmanı İsveç'in göz göre göre NATO üyeliğine onay verilmesi bu oluşmasında rol oynamıştır. ve yine seçim sürecinde de ısrarla ifade ettiğimiz gibi yıllardır uygulanan rantçı belediyecilik anlayışı iktidarın kaybetmesinde büyük rol oynamıştır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Seçimlerde Başarılı Sonuçlar Elde Etti - Son Dakika

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