\'\'Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek\'\' iddiasına Mehmet Altınöz\'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz

"Yeniden Refah Partisi seçimden önce adaylarını çekecek" iddiaları sonrası Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Altınöz, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları şiddetle hem kınıyoruz, hem de bu iddia sahiplerini ispata davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Beyoğlu'nda esnaf ziyareti sırasında açıklama yapan YRP İstanbul adayı Mehmet Altınöz, YRP adaylarının seçimden önce adaylıktan çekileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Sözlerine "Bu bir zorunlu açıklamadır." diyerek başlayan Altınöz, "YRP'nin İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının, adaylıktan çekileceğine ilişkin çeşitli iddiaları kamuoyu gündeminde görmüş olduk. Açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki, adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları şiddetle hem kınıyoruz, hem de bu iddia sahiplerini ispata davet ediyoruz. Bilgi dahilinde bunu ifade ettiklerini söylüyorlar, biz buradayız." ifadelerini kullandı.
Altınöz, açıklamasının devamında, "Bizim teşkilatımızın sahadaki heyecanını söndürmek isteyenlere açık ve net bir şekilde mesaj veriyoruz: Bizim önümüzde hiçbir güç duramaz. Çok canlı ve heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz. Bütün kademelerimizle sahadayız. Son 27 günde bu çalışmalarımızı inşallah daha da artırmak suretiyle bizi sahada daha fazla göreceksiniz. İnşallah 31 Mart akşamı YRP olarak İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız. 1 Nisan'da da inşallah bu büyükşehirlerde inşallah devir teslim töreni yapacağız Allah'ın izniyle." dedi.
Eski AK Parti Tokat Milletvekili Resul Tosun katıldığı TV 100 canlı yayınında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Tosun, "Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir'de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz." demişti.
Program sunucusunun "Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Resul Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum." demişti. Sunucu bu yanıt üzerine "O zaman seçimin kaderi değişir." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan önceki günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'le yaptığı röportajda, partisinin adaylarının geri çekilmesi olasılığının olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz." demişti.
Son Dakika › Politika › ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz - Son Dakika
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