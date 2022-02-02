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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "otel" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "otel" eleştirisi Açıklaması

02.02.2022 11:44
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "otel" eleştirisi Açıklaması

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da kaldığı otel konusunda eleştirirken, "Kılıçdaroğlu hani sen halkçıydın?

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da kaldığı otel konusunda eleştirirken, "Kılıçdaroğlu hani sen halkçıydın? 100 liralık Meclis misafirhanesinde kalamıyor musun?" dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de ilan edilen af nedeniyle Türkiye'deki sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna- Rusya gerginliği konusunda "arabuluculuk" rolünü üstlenmeye çalıştığını söyleyen Yılmaz, Erdoğan'ın "şov yaptığını" iddia etti. Yılmaz, "Erdoğan'ın önce kendi halkıyla arasını düzeltmesi, barışması ve gerginliği gidermesi lazım. Önce evine bak, ondan sonra diğer şeylere bakarsın." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin her gün gelen zamlar olduğunu anlatan Yılmaz, daha önce alternatifleri olan halkın, bugün çaresiz kaldığını ileri sürdü. Yılmaz, "Örneğin Ankara-İstanbul arasını araçla gitmek 500 lira. Alternatif olarak atla veya eşekle gitmeye kalksak, yemin torbası 200 lira olmuş. O yolu atla, eşekle gitmek için 400-500 liralık yem almak gerekiyor. AKP bizi alternatifsiz hayata mahkum etti." ifadelerini kullandı.

Öztürk Yılmaz, muhalefetin, iktidarın "kuklası" olduğunu iddia ederek, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın sarayları var. Kukla muhalefet Boğaz manzaralı 110 bin liralık kral dairesinde kalıyor. Bunlar aynı. Bu halka yazık günah. Bunlar görgüsüz, ne oldum delisi olmuş. Caka satanlardan bu ülkeye sadece zarar gelir. Sen saraylarda yaşayacaksın, seni eleştirdiğini söyleyen de 110 bin liralık kral dairesinde kalacak. Kimin parasıyla kime hava atıyorsunuz? Sayın Erdoğan sen Subayevleri'nde yaşamıyor muydun? Ne oldu da saraya taşındın? Kılıçdaroğlu hani sen halkçıydın? 100 liralık Meclis Misafirhanesi'nde kalamıyor musun? Demek ki senin elinde o kadar imkan olsa sen de o kadar harcayacaksın."

Milletvekili olarak bir takım elbise almakta ekonomik zorluk çektiğini ancak alışveriş merkezlerinde bir kerede 15 takım elbise alanlar bulunduğunu ifade eden Yılmaz, bu kişilere "Değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunu yöneltti.

Yılmaz, üniversite öğrencilerinin KYK borçlarının affı için TBMM'yi göreve çağırdı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na otel eleştirisi Açıklaması
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na otel eleştirisi Açıklaması

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Kemal Kılıçdaroğlu, Yenilik Partisi, Milletvekili, Otel, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'otel' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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