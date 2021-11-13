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Yenişehir Spor Salonu açıldı - Son Dakika

Yenişehir Spor Salonu açıldı

13.11.2021 16:35
Yenişehir Spor Salonu açıldı

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yaptırılan Osman Ulubaş Sümer Spor Salonu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yaptırılan Osman Ulubaş Sümer Spor Salonu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgede eğitim gören öğrencilere hizmet verecek olan spor salonunun yapımının kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, hayırsever işadamı Osman Ulubaş, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Ulubaş Sümer Spor Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni tesisler yeni yapılar ile Kocasinan İlçesi'nin çehresinin değiştiğine dikkat çekerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Bir yandan yeni yapıları inşa ederken, diğer bir yandan da eski yapıları kullanışlı hale getirmenin yeniden dizayn etmenin gayreti içerisindeyiz. Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan bu spor salonu gençlerimize hayırlı olsun. Önümüzdeki günler de de aynı bölgede yine hayırseverimiz Osman amca tarafından yaptırılan bir ortaokul ve bir anaokulunun açılışını sizlerle birlikte yapacağız. Bu tesisler çevreye bölgeye değer katıyor. Pandemi nedeni ile ara verdiğimiz bazı çalışmalarımıza hayatın normalleşmesi ile birlikte yeniden sahaya çıkmaya başladık. Sosyal projelerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz. 10 gün önce bölgemizde yalnız yaşayan 65 yaş üzeri yaşlılarımıza evlerine yemek götürmeye başladık. Bu sayı ilerleyen günlerde artacaktır. 10'ncu gününde projemiz ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Aldığımız dönüşler bizlerin yüzünü güldürdü. Uzay ve havacılık merkezimiz büyük ilgi görüyor. Teknofest'e giden gençlerimiz oldu. Pandemi nedeni ile kısıtlı çalışan merkezimiz şimdi tam kadro çalışmaya başladık. Sporcu gençlerimiz yüzümüzü güldürüyorlar. Masa tenisinde milli takımın ana kadrosu Kocasinanlı gençlerden oluşuyor. Bayrağımızı gönderde dalgalandırıyorlar. Başarılarının devamını diliyorum. Kayseri 25-30 yıldır belediyecilik konusunda hep örnek oldu. Sizden devr aldığımız bayrağı daha ileriye götürebilmenin gayreti içerisindeyiz. Yenişehir Mahallesi'nde açılışını yaptığımız tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Büyükkılıç: "Uyum kültürünün en güzel örneği"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ta yaptığı konuşmada, açılışı yapılan Osman Ulubaş Sümer Spor Salonu'nun gençlere ve şehre hayırlı olmasını dileyerek, el ele gönül gönüle hizmetler yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Açılışı yapılan salonumuzun Türk Milleti'nin ruhuna, felsefesine uygun sportif gençler yetiştirmesini arzu ediyorum. Kocasinan Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Uyum kültürünün en güzel örneklerinden birisi bir tarafta milli eğitimin okulları diğer tarafta belediyemizin yaptığı spor salonu. Hayırseverleri ile anılan bir şehire hizmet etmenin keyfini yaşıyoruz. Kocasinan, 116 mahallesi 400 bini aşan nüfusu ile gelişen, güzelleşen her gün yeni tesisler ile buluşan iyi bir noktada. Kocasinan'da ki gelişmeler hepimizi heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Özhaseki: "Ömrümüz hizmetle geçti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, yapılan çalışmalarla Kocasinan'ın çehresinin değiştiğine dikkat çekerek, "Bizim yıllardır misyonumuz, belediyecilik anlayışımız, hizmet anlayışıdır, eser siyasetidir. 1994 öncesine gittiğimizde geçmişte sol belediyelerin ortaya koyduğu anlayış ideolojik belediyecilik anlayışı olduğunu biliyoruz. Belediyeleri, ideolojileri için bir araç gibi görürlerdi. Kurtarılmış bölgeler vardı. Bazı mahalleri cezalandırırlardı. Biz göreve geldikten sonra, şehrin altyapısı ile senelerce uğraştık. Enerjimizi bu şehir için harcadık. Büyük projeler ortaya koyduk. Ömrümüz hizmetle, dua alarak geçti. Hizmet kolay değil, her yaptığınız işten dolayı envai çeşit iftiralara maruz kalırsınız. Mahkemelerde ifadeler verirsiniz. Hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Osman Ulubaş amca emekli maaşıma kadar hayır yapacağım diyor. Allah razı olsun. Spor salonumuzun hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Açılışı gerçekleştirilen Osman Ulubaş Sümer Spor Salonu'nu gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet salonda gençlerle voleybol oynayarak sohbet etti. - KAYSERİ

Yenişehir Spor Salonu açıldı
Yenişehir Spor Salonu açıldı
Yenişehir Spor Salonu açıldı
Yenişehir Spor Salonu açıldı
Yenişehir Spor Salonu açıldı
Yenişehir Spor Salonu açıldı
Yenişehir Spor Salonu açıldı

Mehmet Özhaseki, Kocasinan, Yenişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yenişehir Spor Salonu açıldı - Son Dakika


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