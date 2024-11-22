Yerel Basının Sorunları Meclis'te Tartışıldı

Politika

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yerel basında çalışan gazetecilerin, yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşadığını söyledi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yerel basının sorunlarını anlattı.

Sosyal medya ve dijitalleşmeyle birlikte medyanın yapısının değiştiğine işaret eden Ekmen, yerel basının çok az bir kısmının basılı yayın yaparak ayakta kalmaya çalıştığını kaydetti. Ekmen, "İktidar, Cumhurbaşkanlığının yürüttüğü programlar, valilikler ve belediyeler yerel basının gücünü arttırmayı bırakın, ayakta kalmasını sağlayacak bir destek dahi sunmuyor." ifadelerini kullandı.

Ekmen, yerel basının reklam, ilan, teknolojik altyapı kurulması, istihdam veya bazı projelerin parçası yapılmaları yoluyla desteklenebileceğini belirtti.

"Yerel basının son 4 yıldır baskı altında olduğunu" savunan Ekmen, Basın İlan Kurumundan ilan alma şartlarının çok zorlaştırıldığını, bu nedenle yerel basının giderlerini karşılamakta zorlandığını söyledi.

Basın İlan Kurumunun resmi ilan ücretlerinde yüzde 32'lik artış öngörüldüğünü anlatan ve bu durumu eleştiren Ekmen, "2024 yılındaki daralmayı göz önüne alarak bunu telafi edecek bir oranda, yüzde 60 oranında bir artış yapın. Eğer bu olmayacaksa devletin alacaklarına belirlediği yüzde 44'lük değerleme oranı kadar, bunu da kabul etmiyorsanız enflasyon oranı kadar artış yapın." diye konuştu.