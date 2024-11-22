Yerel Basının Sorunları Meclis'te Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yerel Basının Sorunları Meclis'te Tartışıldı

DEVA Partisi'nden Ekmen, yerel basının yoksulluk ve baskı altında olduğunu vurguladı.

22.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yerel basında çalışan gazetecilerin, yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşadığını söyledi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yerel basının sorunlarını anlattı.

Sosyal medya ve dijitalleşmeyle birlikte medyanın yapısının değiştiğine işaret eden Ekmen, yerel basının çok az bir kısmının basılı yayın yaparak ayakta kalmaya çalıştığını kaydetti. Ekmen, "İktidar, Cumhurbaşkanlığının yürüttüğü programlar, valilikler ve belediyeler yerel basının gücünü arttırmayı bırakın, ayakta kalmasını sağlayacak bir destek dahi sunmuyor." ifadelerini kullandı.

Ekmen, yerel basının reklam, ilan, teknolojik altyapı kurulması, istihdam veya bazı projelerin parçası yapılmaları yoluyla desteklenebileceğini belirtti.

"Yerel basının son 4 yıldır baskı altında olduğunu" savunan Ekmen, Basın İlan Kurumundan ilan alma şartlarının çok zorlaştırıldığını, bu nedenle yerel basının giderlerini karşılamakta zorlandığını söyledi.

Basın İlan Kurumunun resmi ilan ücretlerinde yüzde 32'lik artış öngörüldüğünü anlatan ve bu durumu eleştiren Ekmen, "2024 yılındaki daralmayı göz önüne alarak bunu telafi edecek bir oranda, yüzde 60 oranında bir artış yapın. Eğer bu olmayacaksa devletin alacaklarına belirlediği yüzde 44'lük değerleme oranı kadar, bunu da kabul etmiyorsanız enflasyon oranı kadar artış yapın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Emin Ekmen, Deva Partisi, Deva Partisi, Milletvekili, Yoksulluk, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Mersin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerel Basının Sorunları Meclis'te Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:42:38. #1.13#
SON DAKİKA: Yerel Basının Sorunları Meclis'te Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.