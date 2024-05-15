AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret ederek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İstişare toplantısına AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il başkan yardımcıları ve il yöneticileri, önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti ilçe başkanları, İlçe belediye başkanları ve adayları ve büyükşehir belediye meclis üyeleri katılım sağladı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmaları ve AK Parti'nin Türkiye'ye sağladığı kazanımları anlattı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "1 Mart Yerel seçimlerinde milletimiz bir karar vermiştir. milletimizin kararı başımızın üzerindedir. Bizim rotamızı bugüne kadar milletimiz çizmiştir bundan sonrada milletimiz çizecektir. Seçim galibi yine milletimiz olmuştur. Biz milletimiz bize oy verdiğinde takdir eden bize oy vermediğinde suçu milletimizde gören bir parti olmadık, olmayacağız. .Denizli'mizdeki AK Parti teşkilatlarımızda görevli teşkilat mensuplarımıza seçim sürecinde gösterdikleri fedakarca çalışmalar için teşekkür ediyorum. Allah'ın izni ve Milletimizin desteğiyle 2028 ve 2029 yılında yapılacak seçimlere kadar azimle çalışacağız ve yeni zaferlere Milletimizle birlikte imza atacağız. Biz Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

"Deprem bölgesinde beton mikserleri harıl harıl çalışıyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, "gelecek döneme daha güçlü hazırlanıyoruz" mesajı verdi. AK Parti'nin ülkeye sunduğu hizmetleri anlatan Yılmaz, "AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin nüfusu 65 milyondu. Yani AK Parti döneminde toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte 20 milyon insana konut üretti. Yol ve ulaşım altyapısında da geliştik, bugün 25 milyon otomobil var Türkiye'nin yollarında. Sağlık hizmetlerinde de mesafe kat ettik. Enerjide ise kurulu gücümüz bugün 105 bin megavatlara çıktı. Bunu AK Parti başardı" dedi.

Yılmaz, deprem bölgesinde konut yapım çalışmalarının gece-gündüz yürütüldüğünü de dile getirdi. 20 yılı aşkın süredir, kendilerini, Türkiye'nin her alanda kendini güçlendirmesine adadıklarını ifade eden Yılmaz, "Dayanışmamızı güçlü tutarak, önümüzdeki süreçte eksikliklerimizi tamamlamamız lazım. Arkadaşlar AK Parti'nin kadroları sizsiniz. Önümüzdeki süreçte gerekli aksiyonu alıp, moral ve motivasyon oluşturmak için hem yerel yönetimler başkanınız hem de bir abiniz olarak bir çabanın içindeyim. Dayanışmamızı güçlü tutarak, önümüzdeki süreçte eksikliklerimizi tamamlamamız lazım. Sürecin gereklerini yerine getirmek üzere doludizgin koşmak için enerjimizi de bir noktada toplamamız gerekiyor. Arkadaşlar AK Parti'nin kadroları sizsiniz. Önümüzdeki süreçte gerekli aksiyonu alıp, moral ve motivasyon oluşturmak için hem yerel yönetimler başkanınız hem de bir abiniz olarak bir çabanın içindeyim. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreç içerisinde parti teşkilatlarımız, partimizin stratejik kurulu hepsi harıl harıl çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

"Yol ve sağlık hizmetlerinde mesafe kat ettik, enerjide kurulu gücümüz 105 bin megavata çıktı."

AK Parti'nin bu ülkeye kazandırdığı birçok hizmet olduğunun altını çizen Yusuf Ziya Yılmaz, "Değerlendirmede bulunurken dünün şartlarına bakmak gerekiyor. Arkadaşlar 22 sene önceki Türkiye'nin nüfusu bundan tam 20 milyon azdı. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin nüfusu 65 milyondu. 20 milyon, 2 tane orta Avrupa ülkesi demek neredeyse. Yani AK Parti, 20 milyon insana TOKİ ve kentsel dönüşüm projeleriyle konut üretti. AK Parti'nin yönettiği bu 22 yıl içerisinde Türkiye'nin büyümesini anlatmaya çalışıyorum. Yol ve ulaşım altyapısında da geliştik. Bugün 25 milyon otomobil var Türkiye'nin yollarında. Sağlık hizmetlerinde de mesafe kat ettik. Enerjide de kurulu gücümüz bugün 105 bin megavatlara çıktı. Bunu AK Parti başardı. Biz insanımızın her istediğini yerine getirme yönünde büyük bir mücadele verdik. Başardığımız işleri anlatmaya kalktığımızda 'Siz AK Parti'siniz kardeşim, tabi ki yaparsınız. Tek başına iktidarsınız. Güçlü bir lideriniz var' diyorlar" şeklinde konuştu. - DENİZLİ