Yerel Yönetimler ve Aile Yılı Projeleri Masaya Yatırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde düzenlenen ve Aile Yılı projelerinin ele alındığı toplantıya Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan ve İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe'de katıldı.

Ankara'da düzenlenen ve kadın belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen önemli toplantıda, belediyelerin ihtiyaçları ve 2024 Aile Yılı kapsamında yürütülen yerel projeler masaya yatırıldı. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı.

Toplantıya katılan isimler arasında yer alan Belediye Başkan Kılınçarslan ve Başkan Gökçe, yerel yönetimlerin aile yapısının güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çekerek, çalışmalara verdikleri önemi vurguladı. - AFYONKARAHİSAR