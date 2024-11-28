Yerine kayyum atanan muhtar, sessizliğini Haberler.com\'a bozdu

Politika

Belediyelere kayyum atanmasının yankıları sürerken Ardahan'a bağlı Damal'ın Burmadere (Sors) Köyü Muhtarı Şahismail Göyük'ün yerine İl Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu'nun muhtar olarak atanması gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken Haberler.com adına bölgeye giden gazeteci Suat İncedere, Şahismail Göyük'e süreçle ilgili olan biteni sordu.