Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: '31 Mart'ta tam 13 milyon sandığa gitmeyen vatandaşın oylarını Yerli ve Milli Parti olarak alacağız' - Son Dakika
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Politika

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: '31 Mart'ta tam 13 milyon sandığa gitmeyen vatandaşın oylarını Yerli ve Milli Parti olarak alacağız'

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: \'31 Mart\'ta tam 13 milyon sandığa gitmeyen vatandaşın oylarını Yerli ve Milli Parti olarak alacağız\'

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin il başkanlarıyla bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendirdi ve iktidara yürüyüş kampanyasını başlattıklarını açıkladı.

21.04.2024 16:35  Güncelleme: 16:40
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "31 Mart'ta tam 13 milyon sandığa gitmeyen vatandaşın oylarını Yerli ve Milli Parti olarak alacağız" dedi.

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Mutlu, partisinin il başkanlarıyla genel merkezde bir araya geldi. İl başkanları ve teşkilat üyelerinin katıldığı toplantıda Mutlu, YMB'nin siyasi partiler kanununun ötesine geçerek 55 ilde teşkilat kurduğunu söyledi. En kısa sürede 81 ilde teşkilat kurmayı hedeflediklerini kaydeden Mutlu, toplantıya katılan teşkilat üyelerine teşekkür etti.

"Vatandaşlarımız yerel seçimlerde bütün belediyeleri iktidarın ellerinden aldı"

Genel Başkan Mutlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Vatandaşımız yapılan yerel seçimlerde bütün belediyeleri iktidarın ellerinden aldı, halktan özür dileyeceklerine, fakir halkın gözüne ıstakoz tabaklarına soktular. O zaman bunun faturasını ödeyecekler arkadaşlar ne zaman ödeyecekler biliyor musunuz? Yapılacak olan ilk seçimde. 2026 yılında yapılacak olan erken seçimlerde vatandaş bunun faturasını şimdiki iktidara ödetecek. Öyle buradan bakmayın 4 sene palavrasına inanmayın çünkü değil 4 sene bunların 2 yılı bile kalmadı. Size bir örnek vereyim buradan arkadaşlar. 1989 yılında o zamanki ANAP en kudretli döneminde tıpkı bugünkü gibi kibre kapıldı bütün belediyeleri kaydetti. Tıpkı bugünkü gibi ders almadı. 2 yıl sonra 1991 yılında bulunduğu iktidarı kaydetti. Yerli ve Milli Parti Türkiye'nin her yerinde teşkilatlarıyla birlikte bu kağıttan kaplanlara hepsini, sandığa gömerek gerekli cevabı da verecektir" dedi.

"Maalesef arkadaşlar CHP siyaseti bilmiyor"

Mutlu, CHP'de sabah erken kalkanın genel başkan adayı olduğunu, geç kalkanın ise partiden ihraç edildiğini savunarak, "Dolayısıyla böyle bir partiye bizim halkımız güvenip bu iktidarı kendilerine asla oy vermezler. Peki neden CHP'ye belediyeleri verdiler? Çünkü başka bir alternatifi bulamadılar arkadaşlar. Halk AK Parti'ye bir ders vermek için elde kalan tek parti olan CHP'ye gidip istemeye istemeye oyunu verdi. Peki CHP bu mesajı aldı mı? Maalesef alamadı o da? Çünkü halk silkele bunları düşür bunları dedi. Ama CHP ne dedi? Erken seçime gerek yok dedi. İşte bu olmadı arkadaşlar. Çünkü sen ana muhalefet koltuğunda oturan bir partisin görevin demokratik yollardan iktidarı indirmektir. Eğer sen bu görevi gerçekten başaramıyorsan sen maalesef orda ana muhalefet görevini yapamıyorsun demektir. Üstelik halk bir de sana kalktı. 31 Mart'ta görülmemiş bir kredi verdi. Sen ne yaptın? Erken seçime gerek yok dedin. Maalesef arkadaşlar CHP siyaseti bilmiyor" ifadelerini kullandı.,

"Bugünden itibaren iktidara yürüyüş kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz"

Genel Başkan Mutlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz, 31 Mart'ta tam 13 milyon sandığa gitmeyen vatandaşın oylarını Yerli ve Milli Parti olarak alacağız. Sandığı protesto eden düzenin partilerini reddeden insanlara biz kapılarımızı açtık. Bugünden itibaren iktidara yürüyüş kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Çünkü biz Yerli ve Milli Parti olarak içeride yerli dışarıda milli sözlüyle Atatürk ilkeleri ışığımızdır şiarıyla hareket eden bir partiyiz. Buradan sizlere, mesajlar vermek istiyorum ki asla ve asla Yerli ve Milli Partiyi ne sağcı olarak ne de solcu olarak göremeyeceksiniz. Allah bir, Kur'an-ı Kerim bir, bayrak bir, vatan bir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: '31 Mart'ta tam 13 milyon sandığa gitmeyen vatandaşın oylarını Yerli ve Milli Parti olarak alacağız' - Son Dakika

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