Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi

Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi

06.06.2023 18:09

Milletvekillerinin geçtiğimiz hafta TBMM'de yemin etmesiyle yeni dönem resmen başladı. Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi

Yeşil Sol Parti (YSP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Meclis Genel Sekreterliği'ne sunduğu dilekçeyle Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi.

Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi
YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç

DİLEKÇE VERİLDİ

Meclis Genel Sekreterliği'ne dilekçeyi veren vekillerden Batman Milletvekili Tiryaki, "Meclis Başkanlığı için başvurumuzu yaptık. Bu dönem adayımız Tülay Hatimoğulları Oruç olacak. Maalesef parlamentoda Meclis Başkanlığı için bile bir mutabakat aranmıyor. İttifakların hiçbirisi diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi görmüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Tülay Hatimoğulları, Sol Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi - Son Dakika
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