Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlanırken, TBMM'nin 28. dönem milletvekilleri de belli oldu.
Milletvekili seçimlerine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında giren Yeşil Sol Parti, yüzde 8.81 oy alarak TBMM'ye 61 milletvekili gönderdi. Yeşil Sol Parti'de merak edilenlerden birisi de Sırrı Süreyya Önder oldu.
Daha önce de 3 dönem milletvekilliği yapan Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge'de 247 bin 510 ve yüzde 6.35 oranla 2 milletvekili çıkardı. Söz konusu sonuçlarla Önder TBMM'ye girmeyi başardı.
Son Dakika › Politika › Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder Meclis'e girdi - Son Dakika