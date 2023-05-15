Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder Meclis'e girdi - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder Meclis'e girdi

15.05.2023 17:17

Yeşil Sol Parti, İstanbul 1. Bölge'de yüzde 6.35 oy olarak 2 vekil çıkarırken, o isimlerden birisi de Sırrı Süreyya Önder oldu. 1. sıradan aday olan Önder Meclis'e girmeyi başardı.

Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlanırken, TBMM'nin 28. dönem milletvekilleri de belli oldu.

YEŞİL SOL PARTİ MECLİS'E 61 VEKİL GÖNDERDİ

Milletvekili seçimlerine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında giren Yeşil Sol Parti, yüzde 8.81 oy alarak TBMM'ye 61 milletvekili gönderdi. Yeşil Sol Parti'de merak edilenlerden birisi de Sırrı Süreyya Önder oldu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER DE VEKİL SEÇİLDİ

Daha önce de 3 dönem milletvekilliği yapan Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge'de 247 bin 510 ve yüzde 6.35 oranla 2 milletvekili çıkardı. Söz konusu sonuçlarla Önder TBMM'ye girmeyi başardı.

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Son Dakika Politika Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder Meclis'e girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder Meclis'e girdi - Son Dakika
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