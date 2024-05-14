Yeşilyurt 3.Geleneksel Liseler arası Münazara Yarışmasının Finali Heyecanla Tamamlandı

Politika

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, öğrenciler arasındaki münazara kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak hedefiyle düzenlenen Yeşilyurt 3.Geleneksel Liseler arası Münazara Yarışmasının finali büyük bir heyecana sahne oldu. Finalde yaptığı kapsamlı araştırmaları ve fikirlerini rakiplerinden daha iyi savunan Kolukısa Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

Yeşilyurt İlçesindeki resmi ve özel 32 lisenin katılımıyla 2023 yılının Aralık Ayında başlayan Yeşilyurt 3.Geleneksel Liseler arası Münazara Yarışması, final etabıyla sona erdi.

Öğrencilerin entelektüel bilgi ve birikimlerini besleyen, kendilerini topluluk önünde ifade edebilmeleri ile hitabet yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayan bir sistem olan münazara anlayışını öğrencilerin eğitim hayatlarına yerleştirmeyi amaçlayan münazara yarışmasının finali büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Eğitimin her alanında örnek alınacak çok sayıda projeyi ve hizmeti gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleşen münazara yarışmasının finalinde, Kernek Anadolu Lisesi ile Kolukısa Anadolu Lisesi takımları kıyasıya yarıştı.

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin büyük ilgi gösterdikleri yarışmada dereceye giren okul takımları, jüri heyetinin yaptığı titiz değerlendirmeler ve puanlamaların sonucunda belli oldu. Buna göre yaptığı kapsamlı araştırmaları ve fikirlerini rakiplerinden daha iyi savunan Kolukısa Anadolu Lisesi öğrencileri birinciliği elde etti.

Kernek Anadolu Lisesinin ikinci olduğu yarışmada Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi ile Yusuf Kenan Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren okul takımlarına Yeşilyurt Belediyesi tarafından toplam 15 Bin TL. para ödülünün yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öğrencilerin başarılı bir münazara gerçekleştirdiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, münazaraların geleceğe dönük bir medeniyet projesi olduğunu söyledi.

Yeşilyurt 3.Geleneksel Liselerarası Münazara Yarışmasının münazara kültürünün gelişmesine katkı sunan önemli bir eğitim projesi olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, "Yarışmada emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Belediye olarak böylesine değerli bir yarışmanın paydaşı olmanın gururunu yaşıyoruz. Heyecan dolu ve güzel bir final etabını hep birlikte izledik. Gençlerimiz başarılı bir şekilde fikirlerini ve düşüncelerini topluluk önünde paylaştılar. Öğrencilerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Burada önemli olan farklı fikirlerin konuşulması ve ele alınmasıdır. Münazara kültürünün gelişmesi bugünümüz ve yarınlarımız için çok önemlidir. Öğrencilerimizin fikirlerini konuşmaları ve savunmaları çok değerlidir. Yarışmamız münazara kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmalara büyük bir katkı sunmuştur. Gerçekten keyif alarak izlediğimiz, dolu dolu ve aynı zamanda istifade ettiğimiz bir müsabaka oldu. Toplumun karşısında konuşmak kolay değildir, birikim, özgüven, bilgi ve deneyim ister, öğrencilerimizi gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Yarışmaya katılan tüm okul takımlarını tebrik ediyorum, dereceye giren okullarımızı ise ayrıca kutluyorum. Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatlarıyla öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitim hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Yarışma sonunda dereceye giren okul takımlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, yarışma toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA