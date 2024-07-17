Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Türkiye birincisi Arda Taşdemir\'i ziyaret etti

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda Sayısal Türkiye birincisi olan Arda Taşdemir'i evinde ziyaret ederek, elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Başkan Geçit, aynı zamanda depremzede olan Arda'nın yaşadığı zor günlere rağmen derslerinden kopmayarak kazandığı Türkiye birinciliği ile Malatya'nın gururu olduğunu söyledi.

6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerde ailesiyle birlikte zor günlerden geçmesine rağmen derslerinden kopmayarak geçen yıl katıldığı YKS'de ilk 5000 arasında yerini alıp büyük bir başarının altına imza atan Arda Taşdemir, bu yıl girdiği AYT Sayısal sınavında birincilik elde ederek Malatya'nın gururu oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Arda Taşdemir'i ziyaret ederek tebrik etti.

Aynı zamanda depremzede olan Arda Taşdemir'i yaşadığı zor ve sıkıntılı günlerde derslerinden kopmadığı için öncelikle kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Eğitim hayatının büyük bir kısmını Malatya'da geçiren genç kardeşimiz Arda'yı kazandığı başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Büyük bir özveri ve gayretle elde edilen bu tür başarılarda ailenin ayrı bir önemi vardır, çünkü aile çocuğuna iyi bir çalışma ortamı sağlamazsa iyi motive etmezse çocuklarımızın başarısı çok zordur. Arda'ya eğitim hayatında yol gösteren, destek veren, başarısında ikinci önemli faktör olan öğretmenlerini ise tebrik ediyoruz. Arda'nın yaşanılan deprem sürecinde bu başarıyı yakalaması ise farklı bir önemi vardır. Arda'nın bu başarısı herkese örnek olmalıdır. Arda'ya bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarının dolu dolu geçmesi, derslerinde başarılı olmaları ve geleceğe güzel hazırlanmaları için her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Arda Taşdemir'i Türkiye birinciliğinden dolayı tebrik ederken, Arda Taşdemir ise gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkürlerini sundu. - MALATYA