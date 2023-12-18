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Yeşilyurt Belediyesi 2. Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi 2. Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı

Malatya'da yaşanan deprem felaketlerinden sonra vatandaşların deprem travmasını atlatmaları için düzenlenen sportif ve kültürel etkinliklerden biri olan Yeşilyurt Belediyesi 2. Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi. Turnuvanın final maçlarının ardından dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi 2. Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı
18.12.2023 - 11:50,
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Malatya'da yaşanan deprem felaketlerinden sonra vatandaşların deprem travmasını atlatmaları için sportif ve kültürel etkinliklere aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, gerçekleşen 2.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası büyük bir çekişmeye sahne olurken, final maçlarının ardından dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bilardo İl Temsilciliği tarafından 13 ile 17 Aralık günleri arasında ortaklaşa düzenlenen Yeşilyurt Belediyesi 2.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı. Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Bilardo Salonunda 76 sporcunun katılımıyla beş gün süren turnuvanın final maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav'ın da izlediği final maçlarının ardından birinci Erkan Aktı olurken, ikinci Hasan Bozbay, üçüncü Aykut Ertunç, dördüncü ise Celil Atabey oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen törenle, dereceye giren sporcuların kupaları ve para ödülleri takdim edildi.

Turnuvanın güzel bir ortamda geçtiğini söyleyen Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, dereceye girenleri tebrik ederken, sportif faaliyetlere verdiği önem ve desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, geçen yıl başlattıkları ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvasının bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Malatya'da yaşanan deprem felaketlerinden sonra vatandaşların deprem travmasını atlatmalarına yardımcı olmak adına düzenledikleri sportif faaliyetlere bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Bilardo İl Temsilciliğimizle ortaklaşa düzenlediğimiz turnuvamıza katılan 76 sporcumuza, hakemlerimize, sporcularımıza ve katkı sunan herkese öncelikle bu güzel organizasyondan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz, bu yıl ise ikincisine ev sahipliği yaptığımız bilardo turnuvamıza gösterilen ilgi hepimizi mutlu etti. Şehrimizde bilardoya karşı ayrı bir ilgi var, bizlerde bu güçlü potansiyeli bu tür etkinliklerle ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesinde olduğumuz için ve yaşadığımız felaketlerden dolayı bizler bir yandan şehrimizin inşa ve imar sürecine tüm imkanlarımızla destek verirken diğer taraftan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle hayatın normale dönmesi adına da çaba sarf ediyoruz. Bilardo turnuvamızda bu gayretlerimizin bir parçası oldu. Vatandaşlarımızda deprem stresini üzerinden atmak için bu tür etkinliklere katılmak istiyor, bizlerde organizasyonlarımız ve etkinliklerimizle bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında amatör sporları desteklemeye ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Başkan Çınar, "Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan bir hizmet anlayışıyla spor camiamızın emrindeyiz. 2019 yılında kendi bünyemizde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kurarak spora ne kadar önem verdiğimizi ortaya koymuştuk, geride bıraktığımız dönemde gerek fiziksel yatırımlarımız gerekse de yıl boyu devam eden kurslarımız ve etkinliklerimizle Yeşilyurt'umuzun sportif alt yapısının ne kadar güçlü olduğunu ön plana çıkardık. O günden bugüne yaptığımız hizmetler neticesinde hem lisanslı sporcumuzu artırdık hem de branşlaşmaya ciddi önem verdik. Sporun bütün branşlarını destekleyerek herkesin ve her kesimin belediyesi olduğumuzu ön plana çıkartıyoruz. Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimizle de güzel ve verimli organizasyonlar düzenleyerek deprem travmasının atlatılmasına da katkı sunuyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonrada gençlerimize, sporcularımıza ve sporun her türlü alanına destek vermeye devam edeceğiz. Bilardo turnuvamızda dereceye giren sporcu kardeşlerimi bir kez daha canı gönülden kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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