Yeşilyurt Lezzet Caddesi ve Gündüzbey'deki Tarihi Konaklar İncelendi - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Lezzet Caddesi ve Gündüzbey'deki Tarihi Konaklar İncelendi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in daveti üzerine Malatya'ya gelen ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan ile alanında uzman isimlerden oluşan yerli ve yabancı bir heyet, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremlerde hasar gören Yeşilyurt Lezzet Caddesi'ndeki Tarihi Konaklar ile Gündüzbey'de ki kültürel eserleri incelediler.

04.06.2024 15:33
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in daveti üzerine Malatya'ya gelen ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan ile alanında uzman isimlerden oluşan yerli ve yabancı bir heyet, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremlerde hasar gören Yeşilyurt Lezzet Caddesi'ndeki Tarihi Konaklar ile Gündüzbey'de ki kültürel eserleri incelediler.

Yeşilyurt'un doğal, kültürel eserlerinin bulunduğu Yeşilyurt Lezzet Caddesi ile Gündüzbey'in farklı caddelerindeki tarihi tescilli yapıları yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bölgenin turizm potansiyelini yeniden hareketlendirmek için alanında uzman isimleri Yeşilyurt'a getirdi.

Seçim döneminde sözünü verdiği 'Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel eserlerini bölgenin ruhu ve kimliğine uygun restorasyon projeleriyle en kısa sürede ayağa kaldıracağız' vaadini yerine getirmek için geniş kapsamlı çalışmalar yürüten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in daveti üzerine Yeşilyurt İlçesine gelen ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan ile İtalya'dan gelen teknik bir heyet, Kültür Turizm İl Müdürü Yener Oba'nın da eşlik ettiği ziyaret sırasında, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören tarihi konaklar, evler ve kültürel yapıları yerinde incelediler.

Yeşilyurt'un kültürel, sosyal ve turizm yapısı üzerine bilgiler edinen yerli ve yabancı uzmanlar, bölgenin turizm potansiyelini artırmak için fikir ve önerilerini paylaştılar.

"Verimli ve faydalı bir inceleme oldu"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, inceleme ziyaretinin verimli ve faydalı geçtiğini söyledi.

Çırmıhtı ile Gündüzbey'deki tarihi tescilli yapıları yeniden ayağa kaldırmak için bilimsel ve akademik destekler aldıklarını ifade eden Başkan Geçit, " Seçim döneminde depremlerde zarar gören kültürel varlıklarımızı, konaklarımızı ve tescilli yapılarımızı kalıcı çözüm metodlarıyla daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağımıza yönelik vatandaşlarımıza söz vermiştik. Tarihi ve tescilli yapılarımızı yeniden restore ederek bugünden geleceğe taşımakla birlikte bölge turizmini hareketlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımızı bilimsel ve akademik desteklerle yürütmek içinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan ile bu alanda çalışmalar yapan yerli ve yabancı isimlerden oluşan bir heyeti ilçemizde misafir ettik. Oldukça verimli geçen incelemeler sırasında yapıların durumu, deprem sonrası ortaya çıkan hasarlar ve onarım ihtiyaçları üzerine fikir alış verişinde bulunduk. Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda, bölgenin yeniden canlandırılması ve hasarların giderilmesi için koordineli çalışarak geniş kapsamlı bir plan oluşturulacağız. Bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması için atılacak adımların belirlenmesi hem hemşehrilerimiz için güvenli bir yaşam alanı oluşturulmasına hem de turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Davetimize icabet edip desteklerini eksik etmeyen ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan başta olmak üzere Kültür Turizm İl Müdürümüz Sayın Yener Oba ile beraberindeki uzman ekiplere şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Lezzet Caddesi ve Gündüzbey'deki Tarihi Konaklar İncelendi - Son Dakika

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