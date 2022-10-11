Yıldırım, üniversite öğrencileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da "Gençlik Buluşması" programında üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, soru cevap şeklinde gerçekleşen programda, Türk Devletleri Teşkilatının Avrupa Birliği'ne kıyasla çok daha yeni bir teşkilat olduğunu söyledi.

Yıldırım, bir öğrencinin FETÖ ile mücadeleye ilişkin sorusu üzerine, 15 Temmuz'un istiklale ve istikbale yönelik alçak bir terör hareketi olduğunu söyledi.

FETÖ'nün arkasında destekçilerinin bulunduğunu, bunları bildiklerini ve mücadelenin kesintisiz devam ettiğini anlatan Yıldırım, "FETÖ dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyetlerde bulunuyor. Bu terör örgütü dünyanın 150 farklı ülkesinde faaliyettedir ve bunların faaliyetleri de ne yazık ki çok farklı. 'Hasan Sabbah Örgütü' tarzında bir faaliyetleri vardır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Gençlik Buluşması" programında müzik bölümü öğrencileri tarafından çalınan ve seslendirilen bazı türkülere de eşlik etti.

Programda, Hukuk Fakültesi öğrencisi Azerbaycanlı Kenan İsmailzade'nin doğum gününde Yıldırım ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme fırsatı yakaladığını belirtmesi üzerine Yıldırım ve Tatar, programın sonunda sürpriz yaparak İsmailzade'ye doğum günü pastası kesti. - ERZİNCAN