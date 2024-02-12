Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Osmanlı dönemine eleştirilerde bulundu

ESKİŞEHİR'de 25 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen, partisinin seçim bürosunun açılışında Osmanlı dönemine ilişkin eleştirilerde bulundu. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyükerşen'in sözlerine tepki gösterdi.
?Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Emek Mahallesi'nde CHP'nin seçim bürosunun açılışına katıldı. Programda Büyükerşen'in yanı sıra milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve partililer yer aldı. Seçim bürosu açılışında konuşan Yılmaz Büyükerşen, Osmanlı dönemine ilişkin eleştirilerde bulundu. Büyükerşen, padişah ve şehzadelerin yabancı uyruklu eşleri üzerinden eleştirdiği Osmanlı döneminde ayrıca düzenlenen seferlerde de yağma yapıldığını öne sürdü.
AK PARTİ'Lİ HATİPOĞLU: ÖZÜR DİLEMELİ
Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Büyükerşen'in sözlerine tepki göstererek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu ve ecdadımızla ilgili söylediği sözleri esefle kınıyorum. Yılmaz Büyükerşen, bugünkü bir açılışta Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yaptığı fetihlerin sebebinin şehzadelere, sarışın ve mavi gözlü 'karı' bulmak için yapıldığını söyledi. Bu geçmişimize ve Osmanlı'ya yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Bunu kabul etmiyor, Yılmaz Büyükerşen'in tüm Eskişehir ve Türk halkından özür dilemesini istiyorum" diye konuştu.
MHP'DEN TEPKİ
Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı dönemine ilişkin sözlerine MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'den de tepki geldi. Büyükerşen'in sözlerinin Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret olduğunu ifade eden Candemir, "Büyükerşen'in bu saygısızca sözleri, Türk milletinin tarihine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır. Tarih şuurundan bihaber bir zihniyetin tezahürüdür. Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca 4 kıtaya hüküm sürmüş dünyanın en güçlü Türk imparatorluğudur. Doğu batı arasında muazzam bir köprü görevi görmüştür. Bizler, Türk milleti olarak, asil tarihimize ve kahramanlarımıza olan saygımızı koruyacak ve asla bu tür aşağılık yaklaşımları cevapsız bırakmayacağız ve kadim Türk tarihimize yapılan bu ve türevi ihanetlerin karşısında olacağız. Milliyetçi ülkücü hareket olarak, Büyükerşen'in bu tür çirkin ve düşmanca sözlerini en sert şekilde kınıyor ve Türk milletinin tarihine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Politika › Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Osmanlı dönemine eleştirilerde bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?