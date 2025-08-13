Yılmaz'dan CHP'ye Sert Tepki

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli iradenin yürütme organındaki karşılığı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerikten önce usul ve üslup gelir. Milli iradenin yürütme organındaki karşılığı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Ana muhalefet partisi millete karşı sorumluluğunu unutarak, polemik ve gerilim siyaseti izlemeyi, parti içi kavgalarını siyasetin geneline yansıtmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.