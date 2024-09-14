Yılmaz'dan gençlere Ankara gezisi - Son Dakika
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Politika

Yılmaz'dan gençlere Ankara gezisi

Yılmaz\'dan gençlere Ankara gezisi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'teki üniversiteli gençlerin kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve Türkiye'nin tarihi mirasını yerinde görmelerini sağlamak amacıyla önemli bir projeye imza attı.

14.09.2024 13:57  Güncelleme: 13:58
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'teki üniversiteli gençlerin kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve Türkiye'nin tarihi mirasını yerinde görmelerini sağlamak amacıyla önemli bir projeye imza attı.

"Gazişehir'den Gazimeclis'e" adlı proje kapsamında, 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri, Başkan Umut Yılmaz'ın desteğiyle Ankara'ya gönderildi. Bu proje, gençlerin ülkenin tarihi ve siyasi merkezlerini yakından tanımalarına imkan tanıyarak, milli bilinç ve tarih şuurunun pekiştirilmesini amaçlıyor.

Gençler, Ankara'nın tarihi ve kültürel değerleriyle buluştu

Ankara'ya yapılan bu özel gezide gençler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbinde unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Gezi programı kapsamında ilk durak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir oldu. Öğrenciler, burada Ata'ya saygılarını sunarak bağımsızlık mücadelesinin ruhunu derinden hissettiler. Anıtkabir Müzesi'nde sergilenen, Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluşuna dair tarihi belgeler ve objeler, gençlere Türkiye'nin zorlu bağımsızlık yolculuğunu bir kez daha hatırlattı.

Bir sonraki durak ise Türkiye'nin siyasi hayatının merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Gençler, meclisi gezerek burada yapılan yasama çalışmalarını yerinde gözlemledi ve ülkenin yönetim sistemine dair bilgi edindi. Ayrıca TBMM'de yapılan özel sunumlar sayesinde gençler, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına dair detaylı bilgiler öğrenme fırsatı buldular.

Tarihi yerler, gençler üzerinde derin izler bıraktı

Gezinin en etkileyici duraklarından biri de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi oldu. Bu tarihi mekanlarda gençler, Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı binayı ziyaret ederek o dönemin atmosferini yaşadılar. Milli Mücadele'nin zorlu şartları altında alınan kararlar, kazanılan zaferler ve halkın bağımsızlık mücadelesine verdiği destek, gençler üzerinde derin izler bıraktı.

Ankara'daki diğer önemli duraklardan biri de Ankara Kalesi oldu. Ankara'nın tarihi dokusunu gözler önüne seren bu kale, şehrin yüzyıllara dayanan tarihine tanıklık ediyor. Gençler, kaleyi gezerek şehrin kültürel zenginliklerine dair bilgi sahibi oldular.

Son olarak gençler, Atatürk'ün mirası olan ve Türkiye'nin tarım, hayvancılık ve sanayi alanındaki modernleşmesinin sembollerinden biri olarak görülen Atatürk Orman Çiftliği'ni ziyaret etti. Burada Atatürk'ün tarıma ve doğaya verdiği önemi bizzat görme fırsatı bulan gençler, Türkiye'nin bu alandaki dönüşümüne tanıklık ettiler.

Gençlerden tam not

Geziye katılan gençler ise bu fırsatı kendilerine sunan Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür ederek, gezinin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdiler. Anıtkabir'den TBMM'ye, Kurtuluş Savaşı Müzesi'nden Atatürk Orman Çiftliği'ne kadar Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu belirten gençler, bu tür projelerin devam etmesini istediklerini ifade ettiler.

Gaziantep'ten Ankara'ya uzanan bu yolculuk, gençlere Türkiye'nin zengin tarihini, milli mücadelesini ve Atatürk'ün mirasını yerinde tanıma fırsatı sunarak, onların bilgi dağarcığını genişletti ve geleceğe yönelik farkındalıklarını artırdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yılmaz'dan gençlere Ankara gezisi - Son Dakika

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