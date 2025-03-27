Yılmaz, Fransa\'da Ukrayna Toplantısına Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'da "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.

Fransa, "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek. Başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda yapılacak toplantıya Yılmaz'ın yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya liderleri ve NATO ile AB'nin üst düzey yetkilileri katılacak. Liderlerle birlikte Kanada ve Avustralya temsilcilerinin de hazır bulunacağı toplantıda, Ukrayna'ya savaşta yardım etmeye nasıl devam edileceği ve aynı zamanda muhtemel bir barış anlaşması da dahil olmak üzere uzun vadede ülkenin nasıl destekleneceği ele alınacak.

Macron, toplantı öncesinde katılımcıları Elysee Sarayı'nda tek tek karşıladı; Yılmaz'ı da Elysee Sarayı'nın girişinde karşıladı. Yılmaz ve Macron kısa bir sohbetin ardından basına poz verdi. Cevdet Yılmaz daha sonra toplantıya katılmak üzere Elysee Sarayı'na geçti. - PARİS