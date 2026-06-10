Yılmaz: Netanyahu'nun ithamları geçersiz - Son Dakika
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Yılmaz: Netanyahu'nun ithamları geçersiz

10.06.2026 22:34
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Cevdet Yılmaz, Netanyahu'nun suçlarını örtmek için Cumhurbaşkanı'na yönelttiği iftiraları eleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Soykırım suçuyla uluslararası mahkemede yargılanan Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soykırım suçuyla uluslararası mahkemede yargılanan, bölgemizi pervasızca ateşe atan, bölgesel ve küresel istikrarı hedef alan Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz: Netanyahu'nun ithamları geçersiz - Son Dakika

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