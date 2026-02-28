Yılmaz: Saldırılar Kabul Edilemez - Son Dakika
Yılmaz: Saldırılar Kabul Edilemez

28.02.2026 21:15
Cevdet Yılmaz, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını ve İran'ın Körfez'e yönelik eylemlerini kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarını ve İran'ın Körfez'deki dost ve kardeş ülkelere yönelik başlattığı saldırıları kabul edilemez buluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan İran'ın ise Körfez'deki ülkelere yönelik başlattığı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarını ve İran'ın Körfez'deki dost ve kardeş ülkelere yönelik başlattığı saldırıları kabul edilemez buluyoruz. Türkiye olarak, bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden çatışmaların ve insani yıkımların daha fazla yaşanmaması için muhataplarımızla an be an iletişim halindeyiz. Sorunların diplomasi ile çözüldüğü, istikrar içinde refahını artıran bir bölge için çaba sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tarafları en kısa sürede diplomasi masasına dönmeye, sorunları müzakere ederek aşmaya davet ediyoruz. Bu yönde atılacak adımlara, daha önce olduğu gibi bugün de yapıcı bir yaklaşımla katkı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

