Yılmaz: Seçim Sonuçlarını Net Okumalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yılmaz: Seçim Sonuçlarını Net Okumalıyız

Yılmaz: Seçim Sonuçlarını Net Okumalıyız

Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçim sonuçlarını doğru analiz edeceklerini belirtti.

19.10.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucuna ilişkin, "Sandık sonuçlarını net bir bakış açısıyla kendimize göre yorum katmaksızın milletimizin ne dediğini sandıktaki oy sonuçları itibarıyla okumayı kendimize ilke edinen bir siyasi hareketiz." dedi.

Yılmaz, partisinin Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, iki gündür Mersin'de çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından kentleri gezerek değerlendirme toplantıları yaptıklarını anımsatan Yılmaz, ziyaretlerinde vatandaşların seçimde verdiği mesaja ilişkin görüşleri paylaşıp gelecekte yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Seçimlerinin değerlendirmelerini iyi yaptıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Başka siyasi partilerin yapmadığı kadar sandık sonuçlarını net bir bakış açısıyla, kendimize göre yorum katmaksınız milletimizin ne dediğini sandıktaki oy sonuçları itibarıyla okumayı kendimize ilke edinen bir siyasi hareketiz. Sandık ne dedi? 'Daha fazla çalışmanız lazım. Bazı il ve ilçelerle, belediyelerde daha fazla başarılı olmanız gerekiyordu. Belki adayınız hatalıydı. Belki seçim önü yapılan hazırlıklarınızda eksikleriniz vardı. Türkiye'nin genel konjonktürü itibarıyla ekonomiyle ilgili sorunları vardı'. Bütün bunları en iyi şekilde okuyan, milletimizin uyarısını öpüp başının üstüne koyan, bu özveri ve hoşgörüyle birlikte o tembihin gereklerini yapan bir kadro olarak geleceğe doğru koşuyoruz."

Yılmaz, AK Parti'nin ideolojik söylemlerden ziyade milletin hayatına kattığı hizmetlerle konuşan bir siyasi hareket olduğunu dile getirdi.

" Orta Doğu'da taşlar yerinden oynuyor"

Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan olaylara değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Her gün biraz daha Orta Doğu'da taşlar yerinden oynuyor. İsrail bir terör devleti olarak masum çocukları, hiç savaşla ilgili olmayan masum insanları, okulları, hastaneleri, savaş dışında bırakılması gereken birçok noktayı da vurarak günahsız insanların hayatına mal olan bir saldırı içinde. Bu bir savaş değil, buna 'Kirli savaş, terör eylemi' demek lazım. Gerek okyanus ötesi gerekse Avrupa Birliği ülkeleri, koca koca demokrasi havariliğiyle kendilerinin farklı olduğunu iddia eden bu ülkeler İsrail'in bu saldırgan tutumunu açık açık destekliyorlar. Her türlü lojistiklerini de yerine getirip karşılıyorlar. Neden bunu yapıyorlar çünkü İsrail Siyonizm'i onların derin devletleri içerisine girdi."

Yılmaz, Mersin'de seçimlerde bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel Mersin'imizde biz Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yerel seçimlere girdik. Beklediğimiz sonuçları alamadığımız bir seçimle karşı karşıya kaldık ama bunu telafi edecek adımları önümüzdeki süreç içerisinde atacağız. Hakikaten çok daha hızla sonuca giden, siyasetimizi 31 Mart seçimlerinden de ders almış ve o eksikliklerin tümünü gideren bir misyonun aksiyonunu ortaya koyacağımızı bilmenizi istiyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yusuf Ziya Yılmaz, Politika, AK Parti, 3-sayfa, mersin, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz: Seçim Sonuçlarını Net Okumalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yılmaz: Seçim Sonuçlarını Net Okumalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.