Yılmaz: Türkiye Suriye'deki Gelişmeleri Takip Ediyor - Son Dakika
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Politika

Yılmaz: Türkiye Suriye'deki Gelişmeleri Takip Ediyor

Yılmaz: Türkiye Suriye\'deki Gelişmeleri Takip Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirtti.

01.12.2024 19:40
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

"Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olan bir ülkedir."

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomatik olarak da her türlü çabayı sarf ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde AK Parti Mamak 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Yılmaz, Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin konuşan Yılmaz, Suriye'de uzun zamandır bir istikrarsızlık var olduğunu ve bunun Türkiye'ye yansımaları olduğunu belirtti. Türkiye olarak bizim tek bir temenni olduğunu ifade eden Yılmaz, Suriye'ye huzurun gelmesi, istikrarın gelmesi ve hem Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz için hem Türkiye için çok daha olumlu bir ortamın oluşması bunun da yolu belli. Suriye'deki tüm kesimleri kucaklayan bir siyasi çözüm oluşturulması. İnancı ne olursa olsun, mezhebi meşrebi ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun, Suriye'deki tüm kesimleri kapsayan bir çözüm oluşmadığı sürece Suriye'ye huzur gelmeyecek" diye konuştu.

Mezhebinden dolayı etnik yapısından dolayı bir insan veya bir toplum kendisini güvende hissetmiyorsa o ülkede istikrarın olmayacağını bildiren Yılmaz, "Dolayısıyla bizim temennimiz, beklentimiz Suriye'de tüm tarafların uzlaştığı yeni bir siyasal şemsiye içinde bütün bu grupların bir arada güven içinde, huzur içinde yaşaması ve buradaki Suriyeli kardeşlerimizin de o güvenli ortamda ülkelerine

güvenli, onurlu bir şekilde geri dönmeleridir. Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri

yakından takip ediyoruz. Diplomatik olarak da her türlü çabayı sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Suriye'de yapılanarak Türkiye'ye yönelik, halkımıza yönelik milli bekamıza yönelik hareketler içinde olan yapılara da hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini ve müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Türkiye bu çerçevede Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olan bir ülkedir."

Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olan bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Komşusunda istikrarı ister. Orada yaşayan hangi kimlikten olursa olsun tüm Suriye kardeşlerimizin huzur içinde olmasını istiyoruz bundan sonra da aynı anlayışla inşallah devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de siyasi siyasi istismar yapmaya çalışanlar"

Filistin'de, Gazze'de hepimizin yüreğini yakan manzaralar gördüklerini ifade eden Yılmaz, Bunu da hiçbir şekilde unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Orada bir siyasi çözümün oluşması, iki devletin yapı içinde Filistin'in kendi devletine, başkenti Doğu Kudüs olan devletine kavuşturduğuna kadar da bu çabamızı sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Barıştan yanan insani değerlerden yana olmaya devam edeceğiz. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız en büyük şekilde Filistin davasını savundu. Maalesef yine görüyoruz bir takım çevreler Filistin'de yaşananlar üzerinden, İsrail'in yaptığı bu akıl almaz, insanlık dışı hadiseler üzerinden Türkiye'de siyasi siyasi istismar yapmaya çalışanlar. Onlara en güzel cevabı bence Filistinli kardeşlerimiz veriyor" şeklinde konuştu.

"Bizim bütün vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır."

Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşların eşit olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Yaşadığımız bütün bu hadiselere baktığımızda mezhebi ne olursa olsun, etnik kimliği

ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir anlayış içinde terörsüz Türkiye hedefine dönük olarak da kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bizim bütün vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Hepsini de kucaklıyoruz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevisiyle, Sünnisiyle şu partisiyle bu partisiyle hangi görüşten olursa olsun hangi bölgede yaşıyor olursa

olsun 85 milyon biriyiz, beraberiz, kardeşiz. Bu kardeşliğimizi bozmaya

çalışanlara terörle ülkemizi güçten düşürmeye çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz: Türkiye Suriye'deki Gelişmeleri Takip Ediyor - Son Dakika

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