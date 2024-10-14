Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı

Politika

AK Parti ilçe belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri Rize'de bir AVM'de İsrail boykotu kapsamındaki Burger King'in şube açılışına katılmıştı. Açılışa katılanlar disipline sevk edilirken Rize Belediyesi'nin de su faturalarında boykot hamburger zincirinin reklamını yaptığı ortaya çıktı.

BELEDİYE "GEÇMİŞ YILLARDA YAPTIK" DİYOR

Büyük tepki çeken bu olay sonrası bir açıklama yapan Rize Belediyesi, reklam anlaşmasının geçmiş yıllarda yapıldığını ve yeniymiş gibi servis edildiğini öne sürdü.

"ELEŞTİRİLER ART NİYETLİ VE ASILSIZDIR"

Belediyeden yapılan açıklamada "Rize Belediyesi olarak, halkımıza sunulan hizmetlerin her aşamasında sorumlulukla hareket etmekteyiz. Geçmiş yıllarda yaptığımız ihalelerde su faturalarının arka tarafındaki reklamların kullanımı için 'ilgili firma' ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak son bir yıl içinde İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmış ve ilgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Rize Çaydalı Mangal Kömürü'nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız. Bu durum kullanılarak son günlerde bazı çevrelerce belediyemize yönelik yapılan eleştiriler art niyetli ve asılsızdır. Rize Belediyesi olarak vicdani değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.

İşte yapılan o paylaşım;