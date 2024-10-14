Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı - Son Dakika
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Politika

Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı

Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı

Rize'de AK Partili belediye başkanları ile bazı teşkilat yöneticilerinin İsrail boykotu kapsamında yer alan Burger King'in şube açılışına katılmasının yankıları sürerken Rize Belediyesi'nin de su faturalarına aynı hamburger zincirinin reklamını aldığı ortaya çıktı.

14.10.2024 10:42
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AK Parti ilçe belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri Rize'de bir AVM'de İsrail boykotu kapsamındaki Burger King'in şube açılışına katılmıştı. Açılışa katılanlar disipline sevk edilirken Rize Belediyesi'nin de su faturalarında boykot hamburger zincirinin reklamını yaptığı ortaya çıktı.

BELEDİYE "GEÇMİŞ YILLARDA YAPTIK" DİYOR

Büyük tepki çeken bu olay sonrası bir açıklama yapan Rize Belediyesi, reklam anlaşmasının geçmiş yıllarda yapıldığını ve yeniymiş gibi servis edildiğini öne sürdü.

Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı

"ELEŞTİRİLER ART NİYETLİ VE ASILSIZDIR"

Belediyeden yapılan açıklamada "Rize Belediyesi olarak, halkımıza sunulan hizmetlerin her aşamasında sorumlulukla hareket etmekteyiz. Geçmiş yıllarda yaptığımız ihalelerde su faturalarının arka tarafındaki reklamların kullanımı için 'ilgili firma' ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak son bir yıl içinde İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmış ve ilgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Rize Çaydalı Mangal Kömürü'nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız. Bu durum kullanılarak son günlerde bazı çevrelerce belediyemize yönelik yapılan eleştiriler art niyetli ve asılsızdır. Rize Belediyesi olarak vicdani değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.

İşte yapılan o paylaşım;

Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı

Rize Belediyesi, Burger King, Politika, AK Parti, İsrail, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • B BAYRAKTAR:
    :) Açılış yapan akp li, Kurdaleyi kesen akp li, dayak yiyen akp li, dayak atan akp li, yenisi eklendi reklam veran akp li, En tuhafı da öyle bir kitleki Alkış tutan da akp li. Sonrada israil aşa israil yukarı çığırtganlık yap :))) 87 7 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    slogam süper zaten ateş seni çagırıyor rizeye yakışmadı 45 2 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Düşün ki daha kendi çöplüğünü temizleyememişsin.. İşi zor.. 40 4 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Sasirtmiyor ekepe (yendes kanal oldugundan sansurluyorlar anam sen e'leri a'larla degistir kafasi basmaz bu siyasal islamci yendeslerin) 33 8 Yanıtla
  • Kemsl:
    eski faturayı paylaşıyorlar, insanlar ne kadar kaypak olmuş. yetrrki iftira atacak bir şey bulabilsin 7 27 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Burger King savundugunuz kadar yusufuda savunun yeter 25 5 Yanıtla
  • alos :
    AKP DEN NE BEKLİYORSUNUZ. 22 6 Yanıtla
  • Ali Güven:
    ateş ?? seni çağırıyor gidin ateşe doğru gidin bunun birde yerin altı var gafletten uyanın artık ve kardeşim. 18 4 Yanıtla
  • H celik:
    Öyle Bi kesim varki tam olarak mikser.eski diyo fatura eski kışkırtmaya gerek yok milleti. 4 14 Yanıtla
  • alos :
    ORTADOĞU PROJESİ DEVAM EDİYOR 17 0 Yanıtla
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