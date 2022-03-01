YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim koordine edici misyona sahiptir" - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim koordine edici misyona sahiptir"

01.03.2022 18:04
YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim koordine edici misyona sahiptir"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimin koordine edici bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Uluslar arası saygınlık ancak bilime teknoloji, insanlığa yaptığınız katkı ile ölçülüyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimin koordine edici bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Uluslar arası saygınlık ancak bilime teknoloji, insanlığa yaptığınız katkı ile ölçülüyor. İnsanlığa yaptığınız katkı ölçüsünde ulusal ve uluslararası saygınlığı elde ediyorsunuz" dedi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, milletvekillerine sunum yaptı. Özvar, YÖK'ün temel hedefinin, Türkiye'nin beşeri sermayesinin, genç insanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması olduğunu belirterek, üniversitelerle koordinasyon halinde çalıştığını söyledi. Özvar, "YÖK bakanlıklardan ayırın fark üniversiteler ile tüzel kişiliklerden kaynaklı farklardır. Bakanlıkların taşra teşkilatları vardır. Üniversiteler bağımsız tüzel kişiliğe sahip kurumlardır. Yükseköğretim koordine edici misyona sahiptir" ifadelerini kullandı.

Özvar, yükseköğretim kurulu ile üniversitelerin hedefinin ülkenin bilgi birikimini ileri götürme olduğunu ifade ederek, "Uluslar arası saygınlık ancak bilime teknoloji, insanlığa yaptığınız katkı ile ölçülüyor. İnsanlığa yaptığınız katkı ölçüsünde ulusal ve uluslararası saygınlığı elde ediyorsunuz" dedi. - ANKARA

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milli eğitim bakanlığı, Erol Özvar, Türkiye, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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