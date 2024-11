YRP Genel Başkanı Erbakan Açıklaması

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Yeniden Refah Partisini ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Yeniden Refah Partisini ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel merkezinde gerçekleştirilen görüşme sonrası Genel Başkanlar ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Kayyum Türkiye'de bir rejim olmaya doğru hızla gidiyor"

Türkiye'deki ve bölgedeki gelişmeleri ve Türkiye'deki bu kayyum atamalarıyla ilgili süreci detaylı bir biçimde istişare ettiklerini belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Kayyum meselesinde elbette Türkiye'deki birçok siyasi parti gibi bugün ki görüşmemizde de oldukça pozitif mesajlar ortaya çıktı. Daha önce de yine Sayın Erbakan'ın vermiş olduğu demeçlerde de olduğu gibi bugün de kayyumun Türkiye demokrasisine verdiği büyük zararları değerlendirdik ve konuştuk. Kayyum Türkiye'de bir rejim olmaya doğru hızla gidiyor. Belediyelere dönük atanan kayyumların sadece belediyelerle sınırlı olmadığını, Türkiye'de mevcut olan iktidara biat etmeyen her kesime ve her yapıya doğru buna üniversiteler, bilim, akademi, ticari şirketler başta olmak üzere her kesime kayyum atanan bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayyum yurttaşın seçme ve seçilme hakkını elinden almak demektir"

Hatimoğulları, Türkiye'de bu özellikle son seçimlerde bizler kayyum atanmayacağına dair büyük umutlar beslediklerini ifade etti. Hatimoğulları, kayyuma dair gerek bölgede gerek Türkiye'nin her yerinde Ak Partiye oy vermiş seçmenden bile çok büyük tepkilerin geliştiğini ve bu duruma sahada bizzat şahit olduklarını belirtti. Hatimoğulları, "Sonrasında kayyum atanmasına rağmen belediyelerin yeniden hem bizim partimiz tarafından hem de diğer muhalif partiler tarafından çok sayıda belediyenin kazanıldığını bir kez daha deneyimlemiş olduk bu son seçimlerde. Ümit ediyorduk ki kayyum atanmaz. Ama ne yazık ki Hakkari de başlayan Esenyurt ile devam eden ve daha sonra Mardin, Halfeti ve Batman'da atanan kayyumlar bize kayyum rejiminin devam ettiğini gösterdi. Buradan bir kez daha bütün Türk kamuoyuna duyuruyoruz; Kayyum antidemokratiktir, kayyum yurttaşın seçme ve seçilme hakkını elinden almak demektir, kayyum seçimde yenemediğinizi seçilmişin yerine atanmışı getirerek demokrasiyi katletmektir. Seçimleri fiilen ortadan kaldırmak demektir" dedi.

Kayyum bir siyasi darbe olduğunu ifade eden Hatimoğulları, darbenin sadece postalla, tankla, topla yapılmadığını belirtirken aynı şekilde kayyum atamasını yargı eliyle, polis eliyle yapılan bir siyasi darbe olarak nitelendirdiklerini ve bunu asla kabul etmediklerini ifade etti.

"Kürt sorunun pekala çözebiliriz"

Kürt sorununu hep birlikte çözebileceklerini belirten Hatimoğulları, "Kürt sorunun pekala çözebiliriz. Demokratik zeminde çözebiliriz, Türkiye'de ki öznelerle çözebiliriz, Türkiye'de ki siyasi partilerle ve bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözebiliriz. Bu konuda pekala adımlar atabileceğimizi düşünmekteyiz" dedi.

"Kayyum ataması millet iradesine karşı atılmış bir adımdır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan burada yaptığı konuşmada, "Başkanın ifade ettiği gibi, son dönemde gündemi fazlasıyla meşgul eden seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve yerine memurların, kayyumların atanmasıyla ilgili de Yeniden Refah Partisi olarak fikirlerimizi kendileriyle paylaştık. Bu konuda aslında hem fikir olduğumuz ortaya çıktı. Çünkü bizde daha önceden de özellikle ifade ettiğimiz gibi bu süreç işletilecekse bir seçilmiş belediye başkanıyla ilgili mutlaka kesinleşmiş bir hükmün bir mahkeme kararının olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir durum olsa bile bu kesinleşmiş mahkeme kararı dolayısıyla belediye başkanı görevinden alındığı zaman yerine belediye meclisinin yeni bir belediye başkanı seçmesinin uygun olacağını kayyum atamasının millet iradesine karşı atılmış bir adım olduğunu ifade ettik" şeklinde konuştu.

Milletin iradesine sahip çıkılması ve millet tarafından seçilmiş görevlendirilmiş olan belediye meclis üyelerinin yeni bir belediye başkanını seçmesinin uygun olacağını ifade ettiklerini belirten Erbakan, "Tabii yine Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerimizin o bölgede yaşayan ve hangi ırka mensup olursa olsun vatandaşlarımızın yaşamış olduğu problemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Çözüme ilişkin ne gibi adımların atılabileceği değerlendirildi. Bizde Yeniden Refah Partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edilmesi ve taleplerinin yerine getirilmesiyle ilgili her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatimoğulları kendisine yöneltilen 'Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreç çağrısı açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Aramızda bir fikir ayrılığı yok' demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusunu cevapladı. Hatimoğolları, "Bu konuda bir yol haritası açıklanmış değil. Sayın Bahçeli'nin 1 Ekimden bu yana sürdürdüğü bir süreç var. Grup toplantıları başta olmak üzere yapılan çeşitli açıklamalar var. Bu konuda kendileri de ifade ettiler aslında. Cumhur İttifakı bu konuda hem fikir olduklarını söylediler. Ama biz hangi konuda hem fikir olduklarını, nasıl bir yol haritasını kafalarından geçirdiklerini ve neyi planladıklarına dair bilgi sahibi değiliz. Kamuoyu bu konuda aydınlatılmış değil. Bizlerde DEM Parti olarak bilmemekteyiz. Hatta biz grup toplantılarımızda da farklı yaptığımız açıklamalarda da şu çağrı da bulunduk: Sayın Cumhurbaşkanı bu sürece dair gerek Türk kamuoyunu gerekse hepimizi bizleri de bilgilendirmelidir. Yani bu konuda ne düşündüklerine dair yürütme mercisinden henüz bir açıklama gelmiş değil. Yürütme mercisinden bizler bir açıklama beklemekteyiz bu konuyla ilgili" diye konuştu. - ANKARA