YRP Genel Başkanı Erbakan Millet İttifakı'nın adayının Mansur Yavaş olması gerektiğini açıkladı - Son Dakika
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YRP Genel Başkanı Erbakan Millet İttifakı'nın adayının Mansur Yavaş olması gerektiğini açıkladı

08.05.2022 21:51

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. İmamoğlu'na yönelik, "Biraz da tabi aslında İstanbul'u yönetsin" sözlerine yer verirken, Millet İttifakı'nın adayının ise Mansur Yavaş olması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e yaptığı gezinin yankıları devam ediyor. Tartışmalarla ilgili bir yorum da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

SİYASET GÜNDEMİNİ YORUMLADI

tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un sorularına yanıt veren Erbakan, siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

İmamoğlu'nun tartışılan fotoğrafıyla ilgili soruya cevap veren Fatih Erbakan, ''Ekrem İmamoğlu, biraz da tabi aslında İstanbul'u yönetsin ve İstanbul'da güzel sonuçlar ortaya koysun diye seçildi. Şimdi daha İstanbul bitmeden doğrudan doğruya Türkiye'yi yönetmeye talip olması da yadırganıyor, tepki çekiyor olabilir.'' ifadelerini kullandı.

ADAY MANSUR YAVAŞ OLMALI

Erbakan ayrıca Millet İttifakı'nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini savundu. Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde şartlarımızı ortaya koymak kaydıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

YORUMLAR
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Son Dakika Politika YRP Genel Başkanı Erbakan Millet İttifakı'nın adayının Mansur Yavaş olması gerektiğini açıkladı - Son Dakika


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