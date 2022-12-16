2 yıl 7 ay ceza alan İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak - Son Dakika
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2 yıl 7 ay ceza alan İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak

16.12.2022 14:47
2 yıl 7 ay ceza alan İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak

YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı temel atma töreninde "Allah biliyor ki bu ülkenin sesi kısılmayan 85 milyon insanı var. Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak" dedi. İmamoğlu'nun sözleri alandakiler tarafından alkış aldı.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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