2 yıl 7 ay ceza alan İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak
16.12.2022 14:47
YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı temel atma töreninde "Allah biliyor ki bu ülkenin sesi kısılmayan 85 milyon insanı var. Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak" dedi. İmamoğlu'nun sözleri alandakiler tarafından alkış aldı.
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16.12.2022 15:07:24. #1.13#
SON DAKİKA: 2 yıl 7 ay ceza alan İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak - Son Dakika