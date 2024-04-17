YSK, CHP\'nin Hatay ve İskenderun seçim itirazlarını reddetti

Netanyahu: 'Kendi kararlarımızı vereceğiz'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi. Cameron ve Baerbock ise gerilimin tırmanmaması ve herkesin ölçülü ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini vurguladı.