'YSK CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nı iptal etti' iddiasına yanıt - Son Dakika
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Politika

'YSK CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nı iptal etti' iddiasına yanıt

\'YSK CHP\'nin Olağanüstü Kurultayı\'nı iptal etti\' iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Gül Çiftçi, Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin aldığı olağanüstü kurultay kararını iptal ettiği iddiasını yalanladı. Çiftçi yaptığı açıklamada ''YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır'' ifadelerini kullandı.

23.03.2025 03:33
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağını iddia ederek 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a gideceklerini duyurdu.

Özel, yaptığı açıklamada "kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini" belirterek; "23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla 'haydi işinize' diyerek işimize devam ediyoruz" dedi. Özel ayrıca olağanüstü kurultayda aday olduğunu duyurdu.

YSK KURULTAYI İPTAL ETTİ İDDİASI

Bugün ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP'nin 6 Nisan'da düzenleyeceği Olağanüstü Kurultayı iptal ettiği öne sürüldü.

CHP'DEN JET YANIT

Söz konusu iddiaya yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayan Çiftçi, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'YSK CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nı iptal etti' iddiasına yanıt

YSK'DAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı Olağanüstü Kurultay'ın iptal edildiği iddiasına ilişkin iddiayı yalanladı. YSK açıklamasında "YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu, Gül Çiftçi, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 'YSK CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nı iptal etti' iddiasına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abuzer Kadayıf:
    Banka soyarken kar maskesi ülke soyarken Atatürk maskesi takılır ;demiş (Uğur mumcu) 40 13 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kendin çal kendin oyna 18 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yalan haberi yapan da kendileri haber asılsız diyende kendileri 16 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sırada Atatürk kün Hindistanın kurtuluş savaşında gönderdiği paralar ile kurduğu iş bankasının hazineye devri var inşallah 12 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Abuzer kadayıf gibi günler oldukca içerde düşmana gerek yok. her haltı yer elhamdülillah derler 7 7 Yanıtla
  • Szka788304:
    yalan hizmetin önüne geçmedi mi bu ülkede bir yerin saray olması için tapusunun bir aileye yada saltanata ait yapı olması gerekir ülkemize yapılan ne ile gurur duydular hangisi kent lokantası kadar gündem edildi Atatürk iktidarda olsa bunlar mal varlığı yat saray derlerdi Türkiye nin dev yapıları belgesel halinde YouTube da biz hizmeti savunduk siz hırsızı 12 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    There's a certain electricity in the air whenever you're near. Perhaps we can rewrite the script tonight, with a touch of playful fire that lingers long after the last word is spoken, leaving us with a desire to explore further when the time is right. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
  • Behzat null:
    Daha müracaat edilmedi ki, nasıl iptal edilsin? Yalan söylüyorsanız biraz doğru yalan söyleyin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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