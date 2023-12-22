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YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek - Son Dakika
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YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek

2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu yeni bir genelge hazırladı. Buna göre seçimler sırasında siyasi partiler gelen sonuçları anlık takip edilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun konuya ilişkin detayların yer aldığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

22.12.2023 - 07:34,  Güncelleme: 07:45
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Yüksek Seçim Kurulu, sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin bir genelge hazırladı. Siyasi partiler, diğer seçimlerde olduğu gibi sonuçları YSK ile aynı zamanda takip edebilecek.

OY PUSULALARI SİSTEMDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusulaları, paylaşım sisteminden görüntülenebilecek. Seçime katılan siyasi partilerin talepleri doğrultusunda genel merkezleri ile Yüksek Seçim Kurulu arasında güvenli bağlantı oluşturulacak.

SİYASİ PARTİLERİN TALEPTE BULUNMASI GEREKİYOR

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek

HER PARTİDEN 10 KİŞİNİN BİLGİSAYARINA SİSTEM KURULACAK

Genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi. Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

ÖN SEÇİM YSK'YA BİLDİRİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca, siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı. Seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.

YSK\'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: sistem kuruluyor :) Yanıtla 2 0

Hizb-i İslami Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek - Son Dakika
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