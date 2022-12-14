İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt Meral Akşener'den geldi: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YKS üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verildi. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak herkesi Saraçhane'ye çağırdı. Paylaşımında İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.