İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt Meral Akşener'den geldi: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz - Son Dakika
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İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt Meral Akşener'den geldi: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz

14.12.2022 14:35
İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt Meral Akşener'den geldi: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verilen İBB Başkanı İmamoğlu, destekçilerine çağrıda bulunarak "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi. İmamoğlu'nun çağrısına yanıt veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YKS üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verildi. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak herkesi Saraçhane'ye çağırdı. Paylaşımında İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt Meral Akşener'den geldi: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt Meral Akşener'den geldi: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz - Son Dakika
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