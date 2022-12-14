İmamoğlu'nun Saraçhane'de kalabalığa seslendiği sırada "hükümet istifa" sloganları ortalığı inletti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Verilen karar sonrası Saraçhane'de toplanan partililere hitap eden İmamoğlu'nun konuşması sık sık "Hükümet istifa" sloganları ile kesildi.

"BU KALABALIK YARIN DAHA DA BÜYÜYECEK"

İmamoğlu, "Evinize hoş geldiniz. Saraçhane sizin eviniz. Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse, hiç kimse vuramaz. Bu kalabalık yarın çok daha büyüyecek. Genel Başkanlarımız burada olacak. Bir olacağız. Bütün olacağız" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BENİ ARADI, 6'LI MASA LİDERLERİ TOPLANACAK"

Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu beni aradı, yarın 6'lı Masa'nın lideriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız" ifadesini kullandı.