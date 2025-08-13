Yüksek İstişare Kurulu\'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası "Toplantıda aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı Duran, "Toplantıda Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi" dedi.

AİLE VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Duran, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü, Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumları hayata geçirmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın milletimizle paylaşılmasının ehemmiyeti ortaya konuldu. Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere bağımlılık konusunun aileyi tehdit ettiği belirtilen toplantıda, bu tehdit kaynağının kurutulması için atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi" ifadelerini kullandı.