Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sona erdi! İki önemli konu masaya yatırıldı

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü. Toplantıda 2023 seçimlerinin önemine ve Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU NEDİR?

Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ulus ve devlete hizmeti olmuş bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından yararlanılabilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulmuş kuruldur.

KURULDA ESKİ TBMM BAŞKANLARI VAR

Kurul üyeleri, cumhurbaşkanı tarafından devlete hizmeti olmuş ve bilgi birikimine sahip olan TBMM eski başkanları veya başkanvekilleri arasından belirlenir. Ayrıca kurulun çalışma yöntemi ve esasları, kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler cumhurbaşkanınca belirlenir.