Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sona erdi! İki önemli konu masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sona erdi! İki önemli konu masaya yatırıldı

29.11.2022 22:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 2023 seçimlerinin önemine ve 'Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü. Toplantıda 2023 seçimlerinin önemine ve Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU NEDİR?

Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ulus ve devlete hizmeti olmuş bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından yararlanılabilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulmuş kuruldur.

KURULDA ESKİ TBMM BAŞKANLARI VAR

Kurul üyeleri, cumhurbaşkanı tarafından devlete hizmeti olmuş ve bilgi birikimine sahip olan TBMM eski başkanları veya başkanvekilleri arasından belirlenir. Ayrıca kurulun çalışma yöntemi ve esasları, kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler cumhurbaşkanınca belirlenir.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sona erdi! İki önemli konu masaya yatırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:20 Fenerbahçe basketbol derbisinde Beşiktaş'a acımadı
21:59 Suudi Arabistan ekibinden Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! 300 milyon euro kazanabilir
21:49 Bakanlık harekete geçti! Belediyelerdeki terör iltisaklı personellerin dosyaları savcılıklara teslim edildi
21:17 Ekvador, Dünya Kupası'na veda etti! Fenerbahçeli futbolcu hüngür hüngür ağladı
21:15 Finlandiya'dan dikkat çeken Pençe-Kılıç yorumu! Türkiye'yi hedef aldılar
21:11 Tacizci sanılınca katledilmişti! Masum çıkan şahısla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı
21:00 Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u farklı yendi
20:34 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar rekoru tersten yazdı
20:07 Gaziosmanpaşa'da korkunç olay! Çalışmak isteyen karısını bıçaklayarak öldürdü
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sona erdi! İki önemli konu masaya yatırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 22:51:23. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sona erdi! İki önemli konu masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement