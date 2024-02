Yüksel Çakır, Erzincan\'dan bağımsız belediye başkanı adaylığı için başvuruda bulundu

Politika

2009-2014 yılları arasında Erzincan Belediye Başkanlığı yapan Yüksel Çakır, Erzincan'dan bağımsız belediye başkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurunu yaptıktan sonra Adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Yüksel Çakır, Erzincan'da bu seçimde ittifakın belediye başkan adaylığı da bağımsız belediye başkan adaylığı da Erzincan halkı ve seçmeninin ilk kez yaşayacağı bir süreç olacağını belirterek kimsenin kimseyi incitmeyeceği kimsenin kimseyi kırmayacağı çok çevreci ve duyarlı bir kampanya ile kimsenin kaybetmeyeceği bir süreç olacağını söyledi.

Çakır konuşmasında şunları kaydetti:

"31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanı adayı olarak tüm Erzincan halkına hizmet etmek, Erzincan'ın farklılıklarının temsilcisi olabilmek, bugünün değil geleceğin Erzincan'ını inşa edebilmek, her fikrin, her düşüncenin değer gördüğü, dikkate alındığı bir yönetim sergileyebilmek için bugüne kadar gösterilen ilgiyi, alakayı his ve duyguları karşılamak için bağımsı olarak Erzincan Belediye Başkan adayı oluyorum.

2009-2014 yılları arasında bizlere verilen destek ve duyulan güvenle 5 yıl 60 ay, 1825 gün boyunca gecemizi, gündüzümüzü bilgi ve birikimimizi, enerjimizi Erzincan'ın ve Erzincan halkının duygu ve düşüncelerini ihtiyaçlarını küçük büyük genç yaşlı kadın erkek esnaf tüccar işçi memur engelli engelsiz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla oluşturduğumuz paydaşlık ve ortaklık anlayışı ve vizyonuyla hep birlikte Erzincan'da yaşayan tüm kent sakinlerinin hizmetine adadık.

Hem hemşerilerimizin verdikleri destek ve duyguları güvenle, gösterdikleri anlayış ve hoşgörüyle, 2004 yılından 2019 yılına kadar şehrimizin altyapısını, üst yapısını sil baştan yeniledik.

İmar-şehircilik-ulaşım projeleriyle yol-kaldırım-altyapı çalışmalarıyla çevresel dönüşüm ve yeşil alan çalışmalarıyla kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmalarıyla idari ve kurumsal çalışmalarıyla sosyal - kültürel çalışmalar ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla Erzincan'ımızı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım Beyefendi ve tüm bakanlarımız, Milletvekillerimiz Tevhit Karakaya, Talip Kaban, Mihrali Aksu, Sebahattin Karakelle, Erdal Tınastepe, Muharrem Işık, Talha Erol Durmaz, Erdoğan Özyalçın, Serkan Bayram, Süleyman Karaman, Burhan Çakır, tüm valilerimiz ve yöneticilerimizle tüm belediye başkanlarımız ve ekipleriyle Erzincan Üniversitesi Rektörleri Prof. Dr Erdoğan Büyükkasap, Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Prof. Dr. Akın Levent beyefendi tüm kurum ve kuruluşlarımızın yönetici ve çalışanlarıyla sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve üyeleriyle, dernek-vakıf başkan ve yöneticileriyle, esnaf odaları- ticaret odalarımızın başkan ve yönetimiyle hep birlikte düşünerek, çalışarak, üreterek bugünkü seviyesine getirdik. Emeği geçen herkese katkılarından dolayı minnettarız. Bugün attığımız adımla önümüzdeki 5 yılın ve sonraki dönemlerin hayallerine, rüyalarına, ihtiyaçlarına gelecek vizyonuna bir sayfa açıyoruz. Bu hayırlı bir yarış olacak, bu hayırlı bir rekabet olacak. Kimsenin kimseyi incitmeyeceği kimsenin kimseyi kırmayacağı çok çevreci ve duyarlı bir kampanya ile kimsenin kaybetmeyeceği bir süreç olacak çünkü hepimizin ortak çatısı, ortak paydası, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı, vatanımız, devletimiz yüzyıllardır birlikte yaşayan milletimizdir. Hepimizin ata ocağı, baba ocağı olan 9 ilçesi 522 köyüyle 22 mahallesi ile Erzincan'ımız. Erzincan'ımız bu seçimde ilkleri yaşayacak ittifakın belediye başkan adaylığı da bağımsız belediye başkan adaylığı da Erzincan halkı ve seçmeninin ilk kez yaşayacağı bir süreç olacak. Bu seçimde Erzincan'a hizmet etmek için yola çıkan tüm partilerimizin adaylarına kolaylıklar diliyorum.

Bu vesile ile İliç ilçemize meydana gelen kaza dolayısıyla bekleyen ailelerimize İliç'imize ve Erzincan'ımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor gece gündüz çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. 31 Mart seçimleri Erzincan'ımıza ve Erzincan halkına hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - ERZİNCAN