Yumaklı, TMO Batman Binası\'nın Açılışını Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Batman Başmüdürlüğü İdari Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Yumaklı, 7 Mayıs'ta buğday, 10 Mayıs'ta ise arpa hasadının başladığını belirterek, "Şu anda Türkiye genelinde hasatta yüzde 5 seviyesine ulaşıldı. Ancak iklim değişikliği, kuraklık ve lokal yağışlar gibi etkiler tarımı zorluyor" dedi.

Bir dizi programa katılan Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Batman Başmüdürlüğü İdari Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Yumaklı, açılışta yaptığı konuşmada, üreticiye verilen desteğin süreceğini belirterek yeni hizmet binasının üretim için önemli bir merkez olacağını söyledi. Yumaklı, TMO'nun yeni hizmet binasının sadece bir kamu binası değil, üreticilerin ve tarım kuruluşlarının ortak bir merkezi olduğunu ifade etti.

"Buralar sadece işiniz düştüğünde değil, sohbet etmek, bilgi ve tecrübe paylaşmak için de kullanılmalı, üretimin devamlılığı bu iletişimle sağlanacaktır" diyen Yumaklı, Kahramanmaraş depremlerinin sağlam ve fonksiyonel binaların ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini, yeni bina da bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte inşa edildiğini dile getirdi.

Bakan Yumaklı, 7 Mayıs'ta buğday, 10 Mayıs'ta ise arpa hasadı başladığına belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye genelinde hasatta yüzde 5 seviyesine ulaşıldı. Ancak iklim değişikliği, kuraklık ve lokal yağışlar gibi etkiler tarımı zorluyor. 3 Haziran'da alım fiyatları açıklandı. TMO'nun 600 noktada ürün alımlarına başlaması, üreticimizin yanında olduğumuzun göstergesidir. 2024 yılı bu sistemin ilk uygulama yılı, 2025 ise sonuçların alınacağı yıl olacak. 40 yıldır beklenen sistem hayata geçirildi. Ürün bazlı destek ve kredi sistemleri de bu plana yönlendirildi. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi üreticiyi yalnız bırakmadı. TMO, piyasada denge unsuru olmayı sürdürecek. Üreticilerimiz asla endişe etmesin."

32.6 milyar dolar ihracat

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin gıda ve tarım ürünleri ihracatında büyük bir başarıya ulaştığını değinerek, "2024 yılı sonunda 32.6 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünü ihracatı sağlandı. Bu üreticimizin başarısını gözler önüne seriyor. Geleceğin tarımını, ülke güvenliğiyle eşdeğer gören herkese teşekkür ediyorum. Hasat döneminin bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Açılışa, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, çevre illerin TMO başmüdürleri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı. - BATMAN