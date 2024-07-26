Yunanistan, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi - Son Dakika
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Politika

Yunanistan, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi

Yunanistan hükümeti, ABD'den yaklaşık 3,5 milyar dolara 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi. Anlaşma, bölgede güçlü bir caydırıcılık oluşturacak ve Yunanistan'ın askeri modernizasyonu için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Yunanistan, 2028 yılında ilk uçakların teslimatını beklerken, anlaşma kapsamında 20 adet F-35'i daha satın alma opsiyonuna sahip olacak.

26.07.2024 19:56
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Yunanistan hükümeti, ABD'den yaklaşık 3,5 milyar dolara 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.

ABD'nin geçtiğimiz ocak ayında Yunanistan'a tahmini 8.6 milyar dolar maliyet ile 40 adede kadar F-35 savaş uçağı almasına onay vermesinin ardından Yunanistan hükümeti, 3,5 milyar dolara ilk 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina yakınlarındaki bir askeri hava üssünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu alımın "bölgede güçlü bir caydırıcılık" oluşturacağını ifade ederek, anlaşma için bir kabul mektubunun imzalandığını ve ABD'ye gönderildiğini söyledi.

ABD'nin Yunanistan'a ilk uçakların teslimatına 2028 yılında başlaması beklenirken, Yunanistan'ın tahmini 8.6 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 20 adet F-35'i daha satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, söz konusu alımı Yunanistan'ın askeri modernizasyonu kapsamında "son yılların" en önemli adımı olarak nitelendirerek, "Ülkemizi donatmak ve savunmasını güçlendirmek için bu büyük programı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin'in başkan yardımcısı ve F-35 programının Genel Müdürü Bridget Lauderdale, "Yunanistan F-35 programına katılan 19. ülke olurken, ilişkimizi sürdürmek bizim için onurdur" dedi.

Katılımcı olarak ya da satış yoluyla F-35 programında şu anda ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka, Norveç, İsrail, Japonya, Güney Kore, Belçika, Polonya, Singapur, Finlandiya, İsviçre, Almanya, Çekya ve Yunanistan bulunuyor. - ATİNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunanistan, ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi - Son Dakika

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