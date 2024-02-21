Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğini ziyaret etti

Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğini, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu birlikte ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "İlçemiz için STK'larla birlikte önemli çalışmalara imza atacağız" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile birlikte Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Halil Kallat'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi ve Bahadır Yenişehirlioğlu'na AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, partililer ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri eşlik etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, ziyarette yaptığı konuşmada AK Parti'nin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi'den övgüyle söz etti. Başkan Çerçi'nin başkanlığı süresince kente vizyon kazandıran önemli projelere imza attığını ifade eden Bahadır Yenişehirlioğlu, "Elimizden geldiğince STK'larımızın taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Yunusemre bizim için çok önemli bir ilçemiz. Sayın Çerçi birçok belediyenin başaramadıklarını başarmış ve önemli hizmetlere imza atmıştır. Bu nedenle üçüncü dönemde de böyle deneyimli bir belediye başkanı ile devam kararı aldık. Çünkü ilçemiz için vizyon projelere imza atan ve gönüllere fetheden bir başkanımızın devam etmesi bizim için çok önemli. Önemli bir yerel seçim arifesindeyiz. Ayrı gayrı olmadan çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız içerisinde STK'larımızın ise çok büyük yeri var" diye konuştu.
"Ortak akılla hizmet veriyoruz"
Ziyarette konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise yaptığı konuşmada, "Yönetimde olduğumuz süre içerisinde sivil toplum kuruluşlarımızla istişare yaparak ortak akıl ile ilçemize hizmet verdik. STK'larımızla iç içe ortak akılla bir yönetim anlayışı sergiledik. Bundan sonra da sergilemeye devam edeceğiz. STK'larımız bizim için çok önemli. Fikirlerine her zaman önem veriyoruz. İnanıyorum ki ilçemiz için STK'larla birlikte önemli çalışmalara imza atacağız" dedi.
Başkan Çerçi'ye teşekkür etti
Ziyarette söz alan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Halil Kallat ise Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yle birlikte önemli faaliyetlere imza attıklarını belirterek, kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - MANİSA
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